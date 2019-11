Hokejisté Třinec porazili v předehrávce Litvínov 2:0. Mladá Boleslav poprvé nebodovala na svém ledě

Sedmnácté kolo Tipsport extraligy začalo dvěma předehrávkami již v sobotu. Třinec na svém ledě porazil Litvínov 2:0 a Bruslaři z Mladé Boleslavi podlehli Liberci 1:2. Středočeši tak nevyužili šanci dostat se do čela Tipsport extraligy. Třinec 20:00 2. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třinecký gólman Patrik Bartošák se raduje z výhry 2:0 nad Litvínovem | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

HC Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov (2:0)

Domácí vstoupili do utkání velkou brankovou příležitostí, když se sám na Davida Honzíka řítil Tomáš Marcinko. Třinecký útočník si ale na brankáře hostí nepřišel. Poté ale dostali domácí výhodu přesilové hry, kterou využili již po třech sekundách. Střelou z první rozvlnil síť za Honzíkovými zády Erik Hrňa. Hru v početní výhodě si vzápětí vyzkoušeli také hosté, ale ti z ní vyrovnávací gól nevytěžili.

V 9. minutě se dostal do dobré pozice Petr Kašpar, který poslal na Patrika Bartošáka puk s tečí o bránícího Petra Vránu. Brankář Třince si ale s těžkým pukem poradil. Poté tečoval střelu Patrika Hrehorčáka Ondřej Kovařčík. Kotouč ale skončil mimo branku. Vzápětí vyslali tvrdou střelu také hosté na Bartošáka, který vyrazil puk maskou. Do konce první třetiny se ke střele dostal ještě mimo jiné Guntis Galvinš a na druhé straně ledově plochy Viktor Hübl, ani jeden z nich ale brankáře soupeře nepřekonal.

Do prostřední části hry vstoupili domácí přesilovou hrou. V největší šanci se v ní ocitl Aron Chmielewski, který ale nahrávku Vladimíra Draveckého zpoza branky, mezi tři tyče neusměrnil. Poté se hráči Vervy dostali do přečíslení dvou na jednoho, ale střela Richarda Jarůška skončila po teči bránícího Lukáše Krajíčka jen v ochranné síti. V 31. minutě si vytvořili třinečtí tlak, když se ke střelám dostali nejdříve Vrána a poté Chmielewski a Matěj Stránský. Žádný z nich ale Honzíka neprostřelil. O dvě minuty později domácí již gól vstřelili, konkrétně Jiří Polanský. Jeho zásah ale nemohl být uznán, protože těsně před jejím dosažením posunul litvínovský gólman svou branku.

Poté se dostal do samostatného úniku na Honzíka Rostislav Martynek. Brankáře hostí ale nepřelstil. Vzápětí se do vzájemné potyčky dostali Martin Gernát a Michal Trávníček. Oba dostali od sudích trest na dvě minuty za hrubost a hrálo se tak ve čtyřech. Toho využili domácí, když se od modré čáry prosadil Vrána.

Ve třetí třetině se dostali domácí do přečíslení dvou na jednoho. Zakončující Chmielewski ale trefil jen přesouvajícího se Honzíka. Poté hráli domácí v šesti, za což byli potrestáni vyloučením na dvě minuty. Stránský s Hrňou se dostali do přečíslení, ale první jmenovaný pokazil přihrávku a hosté se tak do zakončení nedostali. Vzápětí Litvínov získal další přesilovou hru. V té hosté kombinovali v útočné třetině, ale ke střele dostali až půl minuty před jejím koncem. Pokus Františka Gerháta vyrazil Bartošák před sebe a odražený puk dostali do bezpečí jeho spoluhráči.

V čase 57:20 se hosté rozhodli pro dlouhou power play. Litvínovští domácí tlačili. Nejblíže ke kontaktnímu gólu byli hráči Vervy 95 sekund před koncem utkání. Hübl trefil pouze Bartošáka a puk posléze proletěl brankovištěm, ale Jakub Petružálek se k dorážce nedostal.

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 1:2

V první minutě utkání se dostal do gólové pozice Libor Hudáček, kterému ale puk mu sjel a mezi tři tyče ho tak neusměrnil. To se podařilo mladoboleslavským o pět minut později. K odraženému puku se dostal Jan Stránský, který střelou k tyči překonal Justina Peterse v brance hostí. Posléze se k dorážce dostal na druhé straně hřiště Lukáš Krenželok, který ale trefil jen Gašpera Krošelja.

Po 12 minutách hry dostali domácí výhodu přesilové hry. K ohrožení Petersovy branky se v ní dostal jen Oscar Flynn. Brankář Liberce ale pevně utěsnil prostor u své tyče. Poté se střílel z kruhu Ladislav Šmíd. S jeho pokusem si ale Krošelj poradil.

Jeho spoluhráči v závěru úvodní části hráli další přesilovou hru, které se jim přenesla také do druhé třetiny. Ani tu ale domácí nevyužili. A liberečtí to vzápětí potrestali. Dobrou přihrávku zpoza branky dostal Michal Birner, který měl dostatek času na střelu a vyrovnal tak na 1:1. O šest minut později dostal za vražení na hrazení trest 2+10 minut hostující Marek Zachar. Liberečtí ale místo bránění otočili skóre utkání. Do samostatného úniku se dostal Ronald Knot, který uklidil puk mezi Krošeljovy betony.

Ve 31. minutě si poprvé vyzkoušeli hru v početní výhodě také Severočeši. Třetí gól ale v ní nevstřelili. Poté se dostal ke střele mladoboleslavský Adam Zbořil, jeho pokus ale lehnutím zblokoval Petr Jelínek. Posléze liberečtí hráli další přesilovou hru, která 39 sekundami přesáhla také do poslední třetiny, ale ani tu nevyužili.

Pomohla jim ale k dobrý šancím na začátku poslední části hry. Nejprve se ocitl sám u Krošeljlovy tyče Rostislav Marosz, ale nepodařilo se mu přesně zakončit. Poté se Zachar pokusil trefit mezeru mezi betony mladoboleslavského gólmana, ale neuspěl. O čtyři minuty později se ke střele dostal Michal Vondrka. Jeho střelu ale vykopl Peters betonem. Následně vyslal tvrdou střelu na Krošelje Tomáš Filippi, ale gólman Středočechů byl pozorný.

Domácí bruslaři poté marně dobývali útočnou třetinu Liberce. A minutu a půl před koncem utkání vsadili vše na jednu kartu, když odvolali Krošelje z branky. Mladoboleslavští vyslali na Peterse několik tvrdých střel, ale všechny buď vyrazil brankář Liberce nebo jeho je zblokovali obránci. Nejblíže vyrovnání byl 47 sekund před koncem Zbořil, který ale nedokázal poskakující kotouč uklidit do odkryté branky.

Předehrávka 17. kola hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Hrňa (P. Vrána), 37. P. Vrána (M. Doudera). Rozhodčí: Kika, Obadal - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 4467.

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. J. Stránský (Bičevskis) - 23. Birner (L. Hudáček), 30. Knot. Rozhodčí: Hodek, Hradil - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:3, navíc Hanousek (Liberec) 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3667.