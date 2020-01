Liberec přehrál Spartu a navýšil své vedení v čele Tipsport extraligy na rozdíl osmi bodů

O osudu utkání rozhodli Bílí Tygři defacto již v první třetině, ve které vedli dokonce 3:0. Pražané se ale nevzdali a v průběhu zápasu a snížili na 2:4. Liberec si ale vzal v poslední třetině své tříbrankové vedení zpět a v závěru zápasu dokonce navýšil na konečných 2:6. Hattrickem pomohl Severočechům Libor Hudáček. Praha 21:50 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Hudáček (vpravo) slaví se svým spoluhráčem Janem Ordošem gól do sítě pražské Sparty | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Úvodní třetina zápasu přinesla hned čtyři góly. Skóre zápasu otevřel v šesté minutě Lukáš Krenželok, který doklepl puk do branky do střele Marka Zachara. O čtyři minuty později přidal Liberec druhý gól, když puk šikovně tečoval za záda Matěje Machovského Radan Lenc. A po necelých dvou minutách přidal třetí branku Bílých tygrů Jakub Valský, který proměnil samostatný únik na Machovského.

Pražané zareagovali oddechovým časem a tento tah se jim vyplatil. Michal Řepík našel u vzdálenější tyčky číhajícího Jana Piskáčka, který bez potíží uklidil puk do poloodkryté klece. Kontaktní gól mohl v 19. minutě vstřelit Robert Říčka, ovšem tečovaný puk našel Dominik Hrachovina.

Do prostřední části hry vstoupili hosté stejně jako do té první. Po půl minutě hry se dostali liberečtí do přečíslení, které přesně zakončil Libor Hudáček. Poté ani jeden z týmů nevyužil přesilovou hru. Skóre se mohlo měnit ve 33. minutě, kdy se před Machovským ocitl Zachar, ovšem tentokrát puk do branky nedostal.

O dvě minuty později propadl Hrachovinovi puk mezi betony, naštěstí pro Liberec ale nezamířil do branky, ale těsně vedle. Sedm sekund před koncem druhé třetiny stačilo Krenželokovi jen přehodit ležícího Machovského. Liberecký útočník byl ale neúspěšný.

Do poslední třetiny zápasu vstoupila gólově Sparta. Po 63 sekundách snížil na 2:4 Jiří Smejkal. Vzápětí dostali Pražané výhodu přesilové hry. Řepík díky klopýtnutí jednoho z libereckých obránců našel dobře postaveného Smejkala. Ten ale usměrnil puk pouze do brankáře Hrachoviny.

Ve 48. minutě dostali hosté výhodu přesilové hry po vyloučení Andreje Kudrny. Bílí Tygři ji využili po 72 sekundách, když pohlednou akci zakončil Hudáček, který tak přidal svůj druhý gól v utkání. Čtyři minuty před koncem utkání inkasovali domácí další dvouminutový trest. Tři sekundy před jeho skončením Liberec opět skóroval. Ve skrumáži hráčů si našel puk opět Hudáček, který tak zkompletoval hattrick a upravil na konečných 2:6.

Dohrávka 41. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 13. Piskáček (Řepík, Rousek), 42. Smejkal - 6. L. Krenželok (M. Zachar, Marosz), 10. Lenc (Knot), 12. Valský, 21. L. Hudáček (Lenc, Birner), 49. L. Hudáček (Birner, Šmíd), 58. L. Hudáček (Birner, Šmíd). Rozhodčí: Hradil, Lacina - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 9606.