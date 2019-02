Vítkovice deklasovaly Chomutov. Liberec i nadále vévodí tabulce

V úterý se hrálo téměř celé 46. kolo Tipsport extraligy. Vítkovice v něm deklasovaly Chomutov 9:1. Třinec udržel čisté konto a vyhrál v Třinci 5:0. Mountfield HK porazil 3:0 brněnskou Kometu a Liberec si upevnil první příčku v tabulce vítězství 3:1 nad Karlovými Vary. Mladá Boleslav přehrála Pardubice 5:2 a Olomouc porazila pražskou Spartu 3:1 a dotáhla se na ní v tabulce. Litvínov, Vítkovice, Brno, Liberec, Pardubice, Praha 22:55 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boleslavští hokejisté se radují ze vstřelené branky do sítě Pardubic | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec (0:5)

Úvodní gólovou šanci utkání nabídl Třinci domácí Lukáš Trávníček, který se snažil vyhodit kotouč do bezpečí. Puk ale zachytil Martin Růžička, který, bohužel pro hosty nedostal kotouč do branky. To se změnilo o dvě minuty později. Tomáš Marcinko adresoval přesně přihrávku Adamovi Raškovi, který se zblízka nemýlil.

Domácím týmům se nedařilo. Liberec nadále vede hokejovou extraligu o pět bodů Číst článek

Další důvod k radosti měli hosté přesně po 60 vteřinách. Martin Růžička číhal u levé tyče Janusovy branky, do které puk od Petra Vrány bez problémů uklidil. A aby toho nebylo málo, tak v 10. minutě zápasu přidali hosté třetí branku, když vzal na sebe únik dvou na jednoho Martin Gernát a úspěšně zakončil. Tři minuty před koncem třetiny mohl vstřelit další gól Třince Aron Chmielewski, ale nastřelil pouze tyč.

Hostům se podařilo hned na začátku druhé části hry své vedení opět navýšit. Svižnou střelou si úspěšný zásah připsal Vladimír Svačina, který svým gólem navíc vyhnal z branky Jaroslava Januse, kterého vystřídal Michael Petrásek. Následně si po dvou klasických přesilových hrách zahrálo každé z mužstev, ale ani jeho žádnou nevyužilo. Dobrou příležitost snížit měl ve 39. minutě Ondřej Jurčík, který už překonal domácího gólmana, ale třinečtí hráči dokázali zabránit puku v cestě do branky.

Domácí vstoupili do poslední třetiny stejně, jako ukončili tu předchozí – ohrožením branky soupeře. Hrubec byl ale vždy pozorný. Později se neprosadil ani Michal Trávníček. A tak se skóre měnilo opět na straně hostů. Petr Vrána našel přihrávkou zpoza branky Martina Růžičku, který se trefil podruhé v tomto utkání.

HC Vítkovice Ridera - Piráti Chomutov (9:1)

Podobným způsobem jako Třinec vlétly do utkání také Vítkovice. Ty dokázaly vstřelit tři branky během 76 vteřin, a tak v čase 3:42 svítilo na výsledkové tabuli skóre 3:0. Úspěšnými střelci byl dvakrát Roman Szturc, který se postaral o první dva góly, a Jakub Lev. Po takto rychle inkasovaných brankách přenechal Justin Peters místo v brance Dominiku Pavlátovi.

V 7. minutě utkání se ke střele na branku dostali také chomutovští, konkrétně Petr Koblasa, který ale Daniela Dolejše nepřekonal. Vítkovice si následně zahrály přesilovou hru, ale ani Ondřej Roman, ani Patrik Zdráhal Pavláta nepřelstili. To se ale povedlo jejich spoluhráči Janu Schleissovi ve 13. minutě, který uklidil kotouč do odkryté části klece. Následně mohl za hosty snížit Marek Tomica, ale netrefil branku. V závěru první části hry si šanci připsali ještě domácí Zdráhal a Rastislav Dej, ale ani jedna gólem neskončila.

Na začátku druhé třetiny nevyužili hosté přesilovku, a tak se radovali opět domácí, když se střelou k tyči prosadil Peter Trška. Vítkovice tak pokračovaly v nastoleném tempu z první periody. Na začátku 36. minuty totiž využil zmatků před Pavlátovou brankou Radoslav Tybor navýšil již na 6:0. O dvě minuty později navíc domácí unikli ve vlastním oslabení a Szturc střelou mezi betony gólmana dokončil hattrick v tomto utkání.

V úvodu poslední části hry se pokusil prosadit nejprve dvakrát Zdráhal a na druhé straně ledové plochy také Jan Havel. Prvnímu jmenovanému se to ale ve 48. minutě podařilo. Zdráhalovu první střelu Pavlát ještě vyrazil, ale na dorážku již nedosáhl. Vzápětí dostal dvouminutový trest chomutovský Denis Zeman. Po půl minutě byl navíc faulován domácí Tybor a rozhodčí nařídili trestné střílení. Ujal se ho sám faulovaný hráč, ale na Pavláta nevyzrál. Přesto domácí přesilovou hru využili. Střelu Lukáše Kucsery úspěšně tečoval Rostislav Olesz. O minut později vstřelili hosté alespoň čestnou branku. Marek Tomica snížil na konečných 9:1.

HC Kometa Brno - Mountfield HK (0:3)

Prvním hráčem, který byl blízko ke vstřelení gólu byl domácí Martin Erat, který ale zblízka na Brandona Maxwella nevyzrál. O dvě minuty později mohl vést Mountfield, ale kotouč tečovaný Radkem Smoleňákem skončil na tyči branky Marka Čiliaka.

V 10. minutě dostali hosté výhodu přesilové hry, kterou šťastně využili. Lukáš Cingel nahazoval puk před branku, kde ho zasáhl domácí Zbyněk Michálek a kotouč skončil v brance. Hosty vstřelená branka nabudil a tak vzápětí navýšili na 0:2, když se tvrdou ranou zápěstí prosadil Smoleňák. Další branku hostí mohl v 17. minutě vstřelit Matěj Chalupa, který se dostal do samostatného úniku, ale puk mu v rozhodující moment sjel z čepele. Na závěr třetiny dostal Hradec Králové ještě výhodu další přesilové hry, ale už proměnit nedokázal.

Kometa si na začátku druhé třetiny připsala dvě gólové šance, ale nejprve nedokázal překonat Maxwella a následně Martin Dočekal netrefil odkrytou branku. Brněnští navíc získali výhodu přesilové hry, ale gól z ní nevytěžili. Ve 30. minutě se zaskvěl hradecký Maxwell, který se pohotově přesunul proti střele Petra Holíka a nepustil tak puk za svoje záda. Na závěr prostřední části se hrálo se čtyřmi hráči na obou stranách, ale ani to gól nepřineslo.

Na úvod poslední třetiny vyzkoušeli pozornost Čiliaka Patrik Miškář a Radovan Pavlík, ale na brněnského gólmana si nepřišli. Stejně tak dopadla na druhé straně kluziště střela Tomáše Vondráčka. Kometa si následně zahrála tři přesilové hry za sebou. V té třetí se ale prosadil Mountfield. Střelou z mezikruží se prosadil Smoleňák, který vstřelil svůj druhý gól v zápase. Tři minuty před závěrečnou sirénou se ještě pokusil skórovat Ondřej Němec, ale Maxwell udržel čisté konto.

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary (3:1)

Skóre utkání otevřeli v 5. minutě hosté a to přes to, že hrály v oslabení. Dávid Gríger totiž klepl do hole Ladislavu Šmídovi a dostal se tak do samostatného úniku na Romana Willa, kterého nadvakrát překonal. Vzápětí mohli domácí vyrovnat, ale Lukáš Krenželok tváří v tvář Jana Bednáře nepřelstil. O tři minuty později se dostali hráči Energie do přečíslení, na jehož konci byl Ondřej Šafář, který vystřelil těsně vedle. Poté se ke střele z pravého kruhu dostal Marek Zachar, který vyrovnal střelou k pravé tyči.

Po deseti minutách zápasu byli hosté blízko dalšího gólu v oslabení. Do samostatného úniku se po chybě Šmídy dostal Jakub Flek. Liberecký obránce se ale stihl včas vrátit a zabránil Flekovi v zakončení, čímž svou chybu odčinil. Ve 14. minutě se do útočné třetiny Energie dostal opět Zachar, který zpoza branky našel Krenželoka, který střelou mezi Bednářovy betony otočil skóre utkání na 2:1. O čtyři minuty později tečoval puk před Willem Gríger, ale na libereckého gólmana si nepřišel.

Začátek druhé třetiny nabídl hokej se šancemi na obou stranách. Velkou příležitost si v přesilové hře připsal Tomáš Mikúš. Jeho střelu zblízka ale vychytal brankář Will. Další šanci na vyrovnání měly Karlovy Vary ve 35. minutě, kdy ujeli v přečíslení čtyř na dva, ale proti střele Petra Stloukala zasáhl opět Will. Patnáct vteřin před koncem druhé části hry využili domácí přesilovou hru. Radan Lenc posunul kotouč Liboru Hudáčkovi, který trefil odkrytou klec.

Po 18 vteřinách poslední třetiny se dostal Flek ke střele na Willa, ale trefil pouze libereckého gólmana. Posléze neuspěl ani Lenc proti Bednářovi. O šest minut později byl v dobré pozici Jakub Valský, který ale těsně minul branku. V 54. minutě mohli využít hosté tlaku po přesilové hře, ale Gríger netrefil bránu. Na závěr utkání se Karlovy Vary pokusily o power play, ale branku z ní nevytěžili.

Bílí Tygři Liberec

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (2:5)

První střelou na branku se prezentovala Mladá Boleslav. Konkrétně Jakub Klepiš se snažil dorazit kotouč za Ondřeje Kacetla, ale brankář zasáhl betonem. Poté poslal Oscar Flynn kotouč na Pavla Kousela, kterému ale nedovolil zakončit jeden z obránců. V 9. minutě se pokusil Petr Sýkora překonat Jana Růžičku bekhendovým blafákem, ale nepovedl se mu a trefil jen beton mladoboleslavského brankáře.

Následně hosté nevyužili přesilovou hru. Ovšem v 18. minutě se již radovali, kdy puk propasíroval za Kacetla Pavol Skalický. Hned v úvodu druhé třetiny se mohli radovat domácí, ale Oscar Eklund netrefil branku. O 14 vteřin později byl ale tentýž hráč úspěšnější, bekhendovým blafákem překonal Růžičku a vyrovnal na 1:1.

Poté si hosté zahráli hned dvě přesilové hry za sebou. V té druhé ale mohli inkasovat, když se do samostatného úniku dostal Mathias Porseland. Toho ale vychytal Růžička. Středočeši nakonec využili tlaku, který si vypracovali v přesilové hře, když se pět sekund po jejím skončení pro sadil Sabahudin Kovačevič.

O minut později si hosté zahráli další přesilovou hru. V té ale Oldrich Kotvan nastřelil pouze spoluhráče Pavola Skalického. Následovala přesilová hra domácích, ale ani ti z ní nic nevytěžili. Deset vteřin před koncem prostřední části hry šli hosté do dvoubrankového vedení, když se po přihrávce zpoza branky od Davida Němečka prosadil Radim Zohorna.

Ve 43. minutě domácí snížili na rozdíl jedné branky, když se ranou mezi betony prosadil Petr Sýkora. O osm minut později mohl vyrovnat Juraj Mikuš, ale Růžička jeho střelu chytil. Následně přihrál Lukáš Pabiška na Davida Šťastného, který využil prostoru a rozvlnil síť za zády gólmana Kacetla. V závěru utkání se Pardubice pokusily ještě o hru v šesti mužích, čehož využil Jakub Klepiš, který poslal puk do prázdné branky a upravil tak na 2:5.

HC Sparta Praha - HC Olomouc (1:3)

Uplynuly pouhé tři minuty a 37 vteřin utkání a už rozhodčí nařídili trestné střílení pro Olomouc. Postavil se k němu Zbyněk Irgl, který zasunul kotouč k pravé tyči a otevřel tak skóre utkání. O pět minut později byl blízko ke druhé brance Hanáků Vojtěch Tomeček, který ale Jakuba Sedláčka neprostřelil. A tak Sparta vyrovnala. Za brankou se k puku dostal Zach Sill, který se obtočil kolem brány a uklidil kotouč mezi beton Branislava Konráda a tyč. V 17. minutě mohl dokonat obrat skóre Kevin Klíma, který se dostal do samostatného úniku, ale zakončení se mu nepovedlo.

Olomoučtí Kohouti si vzali své vedení zpět ve 23. minutě. Tvrdou ranou od modré čáry se prosadil Matúš Hlaváč. O deset minut později se ve vlastním oslabení dostal to úniku Jan Buchtele, který ale na Konráda nevyzrál. A tak přesilovou hru využili Hanáci. Střelou z pravé strany hřiště přímo pod břevno upravil na 1:3 David Ostřížek. V poslední minutě prostřední třetiny fauloval olomoucký Aleš Jergl, ale Sparta ani ve stávající třetině, ani v té následující přesilovku nevyužila.

Ve 48. minutě číhal před prázdnou brankou Buchtele, ale, bohužel pro domácí, puk nezachytil. Následně se domácí několikrát pokusili ohrozit Konráda, ale slovenský brankář byl stále pozorný. Sparťané tak tři minuty a osm sekund před koncem zápasu nechali na střídačce brankáře Sedláčka a hráli se šesti muži v poli. Ani to jim ale ke vstřelení branky nepomohlo a tři body si tak z Prahy odvezla Olomouc.

46. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Raška II (Marcinko, D. Musil), 9. Martin Růžička (P. Vrána), 10. Gernát, 23. Svačina (D. Musil, Hrubec), 54. Martin Růžička (P. Vrána). Rozhodčí: Pešina, Horák - Špůr, Ganger. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 3167.

HC Vítkovice Ridera - Piráti Chomutov 9:1 (4:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Szturc (Výtisk, Poletín), 4. Szturc (Trška), 4. Lev (Olesz, Gregorc), 13. Schleiss (O. Roman), 27. Trška (Dej), 36. Tybor (O. Roman, Šidlík), 38. Szturc, 48. P. Zdráhal (Šidlík, Š. Stránský), 50. Olesz (Kucsera, Trška) - 52. Tomica (Vantuch). Rozhodčí: Kika, Šír - Lederer, O. Polák. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3723.

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Cingel (Rosandič, Cibulskis), 12. Smoleňák. 54. Smoleňák (F. Pavlík, Rákos). Rozhodčí: Bejček, Hejduk - D. Klouček, Špringl. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváci: 7316.

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Zachar (Ševc), 14. L. Krenželok (Zachar, Ševc), 40. L. Hudáček (Lenc, Filippi) - 5. Gríger. Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5454.

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 24. Eklund (P. Sýkora, Marosz), 43. P. Sýkora (Ihnacak, Marosz) - 18. Skalický, 30. Kovačevič (D. Šťastný, Pláněk), 40. R. Zohorna (Němeček, Vondrka), 54. D. Šťastný (L. Pabiška, Žejdl). 59. Klepiš. Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Bryška, J. Frodl. Vyloučení: 6:1. Bez využití. Diváci: 5588.

HC Sparta Praha - HC Olomouc 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Sill (Kalina, Smejkal) - 4. Irgl z trest. střílení, 23. Hlaváč (Jergl, Ostřížek), 33. Ostřížek (Jergl, J. Knotek). Rozhodčí: Jeřábek, Hodek - Brejcha, Malý. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6481.