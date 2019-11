Hokejisté Mladé Boleslavi otočili utkání ve Vítkovicích, Liberec porazil brněnskou Kometu 3:2

HC Vítkovíce Ridera – BK Mladá Boleslav (3:7)

Úvodní šanci utkání si připsali hosté v přesilové hře. Ke střele se dostal Marek Hrbas, ovšem tečovaný kotouč do branky Daniela Dolejše nezapadl. V 11. minutě se dostaly Vítkovice do přečíslení ve třech proti dvěma. Roberts Bukarts ale pokazil jednu z přihrávek a akce se tak zpomalila. Následně se k puku dostali Ondřej Roman a Frenks Razgals, ale ani jeden z nich nebyl úspěšný. Skóre utkání otevřel střelou z levého kruhu v 18. minutě domácí Tomáš Guman.

Na začátku další třetiny si vyzkoušeli přesilovou hru také domácí. Ani jeden z nich ale nedokázal přelstít Gašpera Krošelje v brance Středočechů. Stejně dopadla také další přesilovka mladoboleslavských. Ti se ale dokázali prosadit 17 sekund po jejím skončení. Vyrovnávací gól vstřelil Ondřej Najman. Domácí protestovali kvůli faulu jednoho z hostí, ale rozhodčí byli neoblomní. A navíc poslali předčasně do kabin Bukartse, který protestoval nejvíce. Od sudích dostal menší dvouminutový trest, osobní desetiminutový plus trest do konce utkání za nesportovní chování.

Nabídnutou hru v početní převaze hosté využili již po 21 sekundách, když se po asistenci Michala Vondry prosadil Jakub Klepiš. Ve využití přesilové hry na hosty navázali ve 37. minutě také vítkovičtí. Na 2:2 vyrovnal David Kvasnička. Středočeši si ale vzápětí vzali své vedení zpět. Střelou k zadní tyči překonal Dolejše Pavol Skalický.

Ve třetí třetině se roztrhl pomyslný pytel s góly. Načali ho mladoboleslavští, konkrétně Jiří Kurka, který ve 46. minutě navýšil na 2:4. Vzápětí sudí nařídili trestné střílení po zákroku na Klepiše. Faulovaný hráč ale nájezd neproměnil.

Poté domácí nevyužili přesilovou hru, ale následně dostali tuto možnost znovu. Již po 15 sekundách se ale dostal do samostatného úniku hostující Pavel Kousal, který Dolejše překonal. Tříbrankový rozdíl ve skóre ale vydržel jen půl minuty, tečí se prosadil Patrik Zdráhal. O dvě minuty později si ale mladoboleslavští vzali své vedení zpět díky přesné střele Radima Zohorny. A o 50 sekundu později upravil na konečných 3:7 David Šťastný.

Bílí Tygři Liberec – HC Kometa Brno (3:2)

První dvě gólové šance utkání si v deváté minutě připsal hostující Martin Zaťovič, který nejprve přestřelil branku a následně ho vychytal brankář Hrachovina. Vzápětí získali domácí výhodu přesilové hry, ale nevyužili ji. Ve 13. minutě se před Karlem Vejmelkou dostal k puku Jan Ordoš. Jeho pokus ale vykopl gólman Komety betonem. Skóre utkání se poprvé změnilo o dvě minuty později. Střelu od modré čáry vyslal Radan Lenc a puk cestou do branky tečoval Tomáš Filippi.

Navýšit mohl vzápětí Michal Birner, ale branku netrefil. Tentýž hráč poté nabídl hostům přesilovou hru. Tu využil u levé tyče stojící Zaťovič. Na konci první dvacetiminutovky se pěknou střelou prezentoval Filippi, ale Vejmelka byl připraven. Sekundu před koncem třetiny dostal dvouminutový trest hostující Filip Pyrochta a po jejím skončení také Jakub Lev. Ve 24. minutě se prosadil Libor Hudáček. O pět minut později tečoval Adam Musil nahození Petra Kolmanna. Brankář Vejmelka ale předvedl pohledný zákrok a puk vykopl betonem.

Gólman Komety se vzápětí hned dvakrát zaskvěl. Nejprve proti střele Ordoše a následně proti pokusu Hudáčka. O dvě minuty později podpořil svého brankáře Ondřej Němec, který našel Zaťoviče, jenž přidal svou druhou branku utkání. Minutu a půl před koncem prostřední třetiny se opět předvedl Vejmelka. Ten byl mimo branku, když do ní mířil Tomáš Hanousek, ale gólman Brna natáhl svou hůl a zamezil puku v cestě do brány.

Do velké šance se ve 41. minutě dostal v přesilovce Lenc, ale Vejmelka byl opět připraven. Brankář Komety inkasoval o čtyři minuty později, když se puk odrazil za jeho záda od brusle Jaroslava Vlacha. Bílí Tygři pokračovali v tlaku i nadále. Puk nejprve tečoval vedle branky Marek Zachar a vzápětí se Rostislav Marosz pokusil o střelu mezi betony. Vejmelku ale nepřekonal. Následně domácí hráli další přesilovou hru, ale ani tu nevyužili. Dvě minuty devět sekund před koncem základní hrací doby získali hosté výhodu přesilové hry, kterou následně znásobili odvoláním brankáře. Tvrdou střelou se prezentoval Němec, kterého vychytal Hrachovina, jenž si poradil i s dorážkou.

Předehrávka 23. kola hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 3:7 (1:0, 1:3, 1:4)

Branky a nahrávky: 18. Guman (Werbik), 37. Kvasnička (Roman, Gregorc), 51. P. Zdráhal (Trška, Š. Stránský) - 28. Najman (Cienciala), 28. Klepiš (Vondrka, Hrbas), 38. Skalický (A. Zbořil, Vondrka), 46. Kurka (Cienciala, P. Kousal), 50. P. Kousal (Bičevskis), 54. R. Zohorna (Pláněk, Jeglič), 55. D. Šťastný (Najman). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:6, navíc Roberts Bukarts (Vítkovice) 10 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3925.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Filippi (Lenc, Šmíd), 24. L. Hudáček (Filippi, Lenc), 46. J. Vlach (Hanousek, Kolmann) - 17. Zaťovič (Orsava, P. Holík), 34. Zaťovič (O. Němec, Pyrochta). Rozhodčí: Horák, Pražák - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 6015.