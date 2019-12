‚Nejlépe jsem se cítil ve třetí třetině.‘ Erat naskočil do prvního zápasu sezony a hned asistoval

Poprvé od dubna mohli fanoušci vidět v akci jednu z nejvýraznější hvězd hokejové extraligy. Na svatého Štěpána odehrál svůj premiérový zápas v aktuální sezoně útočník Martin Erat, který dosud léčil zdravotní problémy. Brněnské Kometě pomohl k výhře 5:3 nad tradičním rivalem pražskou Spartou. Brno 11:51 27. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Erat (v bílém) v souboji o puk se sparťanem Adamem Poláškem | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Stejně jako v minulé sezoně nastoupil hokejový útočník Martin Erat do prvního zápasu až v prosinci. A stejně jako loni to bylo v domácím duelu s pražskou Spartou.

„Zrovna tu hrála Sparta a zrovna to bylo na Vánoce, takže to bylo ideální,“ připustil účastník čtyř olympijských her, že zrovna zápas s tradičním rivalem si zvolil jako datum návratu už před nějakým časem. Potvrdil ale, že bez svolení lékařů by do zápasu nezasáhl: „Kdybych nebyl úplně zdravý, tak bych do toho nešel.“

Erat v zápase odehrál přes dvacet dva minut. Na led chodil ve všech herních situacích a připsal si jednu gólovou asistenci.

„Po první třetině, kdy jsem odehrál asi osm minut, to bylo těžké. Nejlépe jsem se cítil asi až ve třetí dvacetiminutovce,“ popsal osmatřicetiletý hokejista svým typickým stručným způsobem.

Více se o Eratově přínosu pro tým rozpovídal jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný: „Dvakrát jsme trénovali přesilovku a on si to v zápase okamžitě zrežíroval tak, že to Filip Pyrochta zakončil úplně stejně, jako to zkoušel na tréninku.“

Další utkání hrají Brňané opět doma už v sobotu odpoledne proti Vítkovicím. Jestli bude v sestavě znovu i Martin Erat, ale není úplně jisté. S vedením klubu má domluvu, že pokud bude cítit drobné problémy, tak může zápasy vynechávat.