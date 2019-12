‚Měli jsme vyhrát o pět gólů a ne z toho udělat drama.‘ Hokejisté Kladna udrželi hubené vítězství

Kladenští fanoušci se od začátku zápasu bavili hrou Rytířů. Co střídání, to šance. Dlouho ale nemohli domácí překonat výborného brankáře Svobodu. Paradoxně se to podařilo až při oslabení, kdy hostující obraně pláchnul Jakub Strnad.

„Někdy se to stane, že to tam v oslabení spadne, nikdo to nemůže odhadnout. Sice jsem v té situaci už trošku tahal nohy, ale byl jsem rád, že jsem tam dojel a podařilo se mi zakončit,“ usmíval se kapitán Jakub Strnad.

Jen co skončila přesilovka hostů, přišel nejkrásnější okamžik celého zápasu. Nejproduktivnější obránce celé extraligy Brady Austin si vzal za vlastní brankou puk na hokejku, projel s ním celé kluziště až před branku soupeře a trefil se přesně do horního růžku.

„Jen jsem se to snažil vystřelit na branku, ideálně pod horní tyčku, kam to nakonec také šlo. Určitě to byl jeden z hezčích gólů v mé kariéře. Hlavně jsem ale rád, že jsme vyhráli. Těší mě, že jsme se po vánoční přestávce vrátili vítězně,“ měl radost Bready Austin.

Tak jednoduché to ale nebylo. Kladno si sice vytvářelo další šance, ale ty už zůstaly neproměněny a diváci si při nich jen zklamaně vydechli. Stejně jako po samostatném úniku navrátilce do sestavy Jakuba Valského.

„Zkoušel jsem střelu mezi nohy. Nevím, jestli to brankář přečetl nebo jestli se puk nějak špatně odrazil. Když jsem chtěl dorážet, tak se mi to špatně vrátilo na hokejku a gól z toho tak nebyl. Tentokrát jsme měli vyhrát třeba o pět gólů, kdybychom proměnili naše šance, tak by soupeř neměl vůbec žádnou šanci. Nevím, co s nimi bylo, jestli byli unavení z cesty nebo z Vánoc. Viděl jsem to tedy tak, že jsme měli vyhrát o pět gólů a ne z toho udělat takové drama na 2:1,“ je přesvědčen Jakub Valský.

V závěru totiž Vítkovice snížily a leckomu z kladenských problesklo hlavou, jak k vzteku by bylo, takto dobře rozehraný zápas v závěru ztratit. „Určitě. Je to důležité. V závěru jsme se trošku třásli, ale naštěstí to dopadlo dobře,“ oddechl si Jakub Strnad.

Další zápas čeká Rytíře už v sobotu, kdy zavítají na led Zlína.