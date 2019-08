‚Všechny kluby souhlasily.‘ V Tipsport extralize bude od nové sezony fungovat ‚trenérská výzva‘

Kluby v hokejové extralize můžou od nového ročníku využít takzvanou trenérskou výzvu. Ta koučům umožní, aby nechali sporné situace přezkoumat videorozhodčím. Novinka, kterou fanoušci znají už z NHL nebo mistrovství světa, mohla být v domácí soutěži už od loňského roku. Vedení extraligy se ale zavedení trenérské výzvy rozhodlo o rok odložit, a to i na základě zkušeností s projektem videorozhodčího ve fotbale. Praha 17:04 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel české extraligy Josef Řezníček | Foto: Barbora Turazová

„Určitě to bylo dobré rozhodnutí. I během sezony se nám to potvrdilo vzhledem k tomu, co se ve fotbale stalo, a co mi rozhodně nechceme,“ odůvodňuje na Radiožurnálu pozdější zavádění takzvané trenérské výzvy ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Od nové sezony bude v hokejové extralize fungovat trenérská výzva

Na novinku, která koučům umožní, aby nechali některé sporné situace, třeba před dosažením gólu, přezkoumat videorozhodčím, nebyly ještě před rokem všechny extraligové stadiony v Česku po technické stránce připravené. Na základě zkušeností z fotbalu, kde videorozhodčí funguje také jen na některých zápasech, se proto vedení hokejové soutěže rozhodlo zavedení novinky odložit.

„Pro nás to bylo velmi klíčové. Některé týmy na to byly téměř připraveny, ne zcela, ale téměř. Proto, ale především, abychom měli podmínky spravedlivé napříč soutěží, dojde k zařazení tohoto systému až od letošní sezony,“ vysvětluje šéf komise rozhodčích hokejového svazu Vladimír Šindler s tím, že od nové sezony už může trenérská výzva naplno fungovat na všech extraligových stadionech.

Trenérskou výzvu zavede hokejová extraliga až od roku 2019. Víc než polovina klubů není připravená Číst článek

Kluby sice musely do novinky investovat víc než milion korun, a to především do nových kamer, monitorů nebo třeba mikrofonů pro komunikaci sudích s videorozhodčím. Podle šéfa soutěže Josefa Řezníčka ale zavádění trenérské výzvy jednoznačně podporují.

„Všechny kluby s tím souhlasily. Musí to mít, protože je to v licenčních podmínkách a předepisuje to tak licenční řád pro extraligu. To znamená, že například i postoupivší Kladno o této situaci vědělo a muselo se jí přizpůsobit.“

Trenéři budou moci novinku při zápasech využít v případě, že si ještě nevzali oddechový čas. A pokud navíc sudí na základě jejich podnětu své předchozí rozhodnutí změní, můžou trenérskou výzvu v zápase použít znovu.