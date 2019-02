Už jen za Kladno. ‚Rád bych pomohl vybojovat extraligu,‘ říká Plekanec

Hokejista Tomáš Plekanec si možná naposledy zahrál za Kometu Brno. Pokud se mu podaří postoupit s rodným Kladnem do baráže, byl to jeho poslední extraligový zápas v této sezoně. V nejvyšší soutěži odehrál šestnáct zápasů. V nich ani jednou neskóroval a připsal si jen sedm bodů za přihrávky. Přesto byl pro obhájce titulu přínosem. Mladá Boleslav 12:51 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec v dresu brněnské Komety. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Hráč s takovými zkušenostmi je vždycky přínosem, ať už do hry nebo pro mladé hráče. Myslím si, že i pro výborné diváky v Brně to bylo zajímavé. Samozřejmě byla nějaká dohoda a ta se teď naplňuje,“ uvedl k přínosu Tomáše Plekance pro mužstvo jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný.

Bílí Tygři Liberec odskočili v čele extraligy, na ledě Třince vyhráli 5:2. Druhá je Plzeň Číst článek

Ani pro samotného hráče nula v kolonce vstřelených branek nebyla důvodem ke smutku. „Já jsem na body nikdy nebyl, na góly, takže já se podle toho nehodnotím, ale samozřejmě výkony mohly být celkově lepší, ale pro mě je to taková krkolomná sezona a já jsem rád, že jsem mohl v tomto týmu zatím působit, a že jsem si to ošahal a uvidíme jak dál,“ řekl na Radiožurnálu Tomáš Plekanec.

V té sezóně se vypořádal s koncem kariéry v NHL. Bojoval se zraněním a nakonec se vrátil domů. Kvalitu extraligy si pochvaluje: „Neviděl bych to černě. Je potřeba, aby mladší hokejisti zabrali a ukázali se, protože hokej spěje do doby, kdy mladí musí hrát a musí vynikat. Musí si to ale zasloužit, a když dostanou příležitost, tak musí být vidět.“

A vidět bude chtít být i Tomáš Plekanec. To v kladenském dresu. Klubu, ve kterém hokejově vyrůstal, bude pomáhat v boji o návrat do nejvyšší soutěže. „Já bych rád pomohl Kladnu, aby se nám povedlo vybojovat extraligu. Uvidíme, moc lidí nám na Kladně nevěří, takže já doufám, že to mančaft dobře nabudí a tu baráž uděláme. V ní pak už je to o psychice, a když chytneme nějaké dobré zápasy, tak nevidím důvod, proč ne,“ popsal Plekanec.

Kladenské ale nečeká jednoduchá cesta. Týmů toužících po extralize je víc. „Jihlava vyniká, Vsetín hrál výborně, když hrál proti nám… Takže týmů, které v soutěži, hrají zajímavě je dost a bude to boj o tu baráž,“ uvědomuje si Tomáš Plekanec před novou výzvou a bitvou s kladenskými hokejisty o extraligu.