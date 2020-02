‚Můžu jít do zápasu naplno.‘ Tomáš Zohorna se poprvé po operaci představí na Švédských hrách

Po operaci slepého střeva je hokejista Tomáš Zohorna na ledě necelý měsíc, a i tak dostal pozvánku do reprezentace. Nejstarší z bratrů Zohornů je s národním týmem ve Stockholmu, ovšem se zdejší halou Globen, kde nastoupí se spoluhráči k večernímu utkání proti domácímu týmu v rámci Švédských her, má spojenou vzpomínku na zdravotní komplikaci. Stockholm 14:06 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Zohorna (s číslem 79) v dresu národního týmu | Zdroj: Reuters

„Je to, myslím, sedm let, kdy mi tu před mistrovstvím zlomili nohu. Skočil jsem do střely a puk mě trefil do nártu,“ vzpomíná Tomáš Zohora, který tehdy v hale Globen přišel o možnost zabojovat o účast na mistrovství světa v Minsku 2014. Nyní je ale jeho pozice v národnímu týmu o poznání silnější, a to i přesto, že na minulém turnaji skončil v nemocnici.

„Říkal jsem si, že to už není dobré, začalo se mi nafukovat břicho. Měl jsem potíže už asi týden, ale nikdo to neřešil. Bylo fajn, že mi to prasklo až v Česku. Bylo by asi těžké, kdyby se to stalo třeba cestou v letadle, například cestou z Chabarovska do Moskvy, který trvá přibližně osm hodin. To by mohlo dopadnout ještě hůř,“ přemítá dvaatřicetiletý útočník působící právě v týmu Amur Chabarovsk.

A možná i proto, že měl Zohorna problémy se slepým střevem právě během zápasu v Česku, bude moci teď ve Stockholmu znovu nastupovat v reprezentačním dresu s oběma bratry. Přitom před pár týdny by si něco takového těžko představil, když po vynucené pauze naskočil do zápasového tempa.

„První pocit byl šílený, bylo to těžké. Při prvním zápasu jsem si připadal, jako že mám 200 kilo a deset let jsem nehrál hokej. Pár utkání už mám za sebou a zápas od zápasu to bylo lepší,“ vzpomíná nejstarší z bratrů Zohornů, jak se cítil po návratu na ledovou plochu.

Zánět slepého střeva není klasické hokejové zranění, a tak Zohornovi pouze dobrý pocit nestačil. „Ze začátku jsem se toho bál, a tak jsem se spojil telefonicky s doktorem v Česku, který mě operoval. Ptal jsem se ho, jestli se mi může během zápasu nebo tréninku něco stát. On mi ale řekl, že ani při pádu nebo tak podobně nehrozí, že by se mi tam něco utrhlo nebo se můj zdravotní stav zhoršil. Párkrát jsem spadl a nic z toho nebylo, takže vím, že do zápasu můžu jít naplno.“

A to bude moci Tomáš Zohorna už ve čtvrtek večer od 19 hodin, kdy začne zápas Švédských her mezi domácím týmem a českou hokejovou reprezentací.