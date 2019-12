‚Je příjemné se vypotit a zahrát si hokej.‘ Václav Prospal nastoupil po šesti letech k soutěžnímu utkání

Václav Prospal České Budějovice trénuje a nyní za ně také hraje. Jde ale o dvě rozdílné party v jiných soutěžích. Zatímco prvoligový Motor měl volno, jiný tým ze stejného města k utkání nastoupil právě s posilou, která odehrála stovky zápasů v NHL. České Budějovice 14:54 12. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Prospal v dresu DS České Budějovice | Zdroj: TV Nova

Na zimním stadionu Jaroslava Pouzara v Českých Budějovicích se hraje zápas druhé ligy, tedy třetí nejvyšší hokejové soutěže. Za domácí DS České Budějovice nastoupil ve středu hráč s číslem 20, kterému na dresu chyběla jmenovka. Podle pohybu ale bylo poznat, že je to Václav Prospal.

„Od začátku letošního roku sem chodím s kluky trénovat. Většinou se nám ale zápasy kryjí, takže na to dříve nebyl čas. Moc nás na tréninky nechodí, takže byla šance, že si zápas zahraji. Zároveň tu nemám rodinu, takže mám čas sem po večerech chodit. Chytlo mě to, baví mě být tu mezi mladými hráči. A je příjemné se vypotit a zahrát si hokej, moje tělo na to bylo celý život zvyklé,“ popsal pro Radiožurnálu po zápase Václav Prospal.

Poslední soutěžní utkání odehrál před šesti lety v NHL v dresu Columbusu proti Nashvillu. Při pohledu na hráče na ledě ho ale během tak dlouhé doby ruce nesvrběly. „Hokeje mám dost a aktuálně se plně soustředím na náš tým. Kluci mi dělají velkou radost a jsem rád, jak se zatím sezona vyvíjí,“ chválil své svěřence z českobudějovického Motoru.

Středeční utkání za DS České Budějovice odehrál proti čínskému týmu Golden Dragons. „Byl to pěkný zápas. Nerad bych je hodnotil, ale rozhodně nebyli odevzdaní. Dobře bruslili, snažili se. Oproti tomu, jak hráli na začátku sezony je na nich znát zlepšení. Trenéři s nimi asi dělají dobrou práci a hráči se vážně snaží. Je to pracovitý národ a ukazují to i na ledě,“ viděl pokrok ve hře týmu, který přesto má po tomto utkání v tabulce pouze jeden bod z 29 odehraných zápasů.

Následující dny ukážou, jak je na tom Václav Prospal s fyzičkou. Výsledkem si po konci středečního utkání jistý nebyl: „To zjistím podle toho, jak tělo zareaguje zítra.“