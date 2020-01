Holeček, Hrdina i Martinec. Hokejisté budou na počest trenéra Hlinky hrát v dresech s legendami

„Jsem přesvědčená, že také Ivan by byl určitě spokojen s tím, že projekty, kterými si připomínáme jeho památku, úzce souvisí s ledním hokejem, sportem, který mu byl smyslem i náplní života,“ řekla na tiskové konferenci k představení projektu Liběna Hlinková – vdova po Ivanu Hlinkovi, který v roce 2004 nepřežil následky autonehody.

Do akce se zapojí celkem 35 klubů z nejvyšší soutěže a dále také první, druhé a univerzitní ligy. Všechny extraligové týmy odehrají první třetinu nedělních zápasů 40. kola ve speciálních dresech, na kterých bude portrét významné osobnosti daného klubu.

Chybět nebudou třeba Jiří Holeček, Vlastimil Bubník nebo Eduard Novák, prvoligový Havířov si zase připomene současnou hvězdu Bostonu Davida Pastrňáka.

„Věřím tomu, jak jsem viděl ta jména, která si extraligové kluby zvolily za své nositele legend na dresech, tak to bude skvělá přehlídka. Pro mě jako pro vedení extraligy nebyl žádný problém s touto akcí. Poskytli jsme generální výjimku. Jsou to věci, které jsme si zkontrolovali tak, aby dresy opravdu měly nějakou štábní kulturu. Neměli jsme žádné připomíny,“ popsal Radiožurnálu ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček.

Unikátní dresy následně půjdou do internetové dražby, vyvolávací cena každého z nich bude 1070 korun. Výtěžek poputuje na účet Nadačního fondu Ivana Hlinky, který pomáhá bývalým i současným hokejistům v tíživé životní situaci.

„Jsou to většinou prostředky, které jdou třeba na invalidní vozík, to znamená, jestliže někdo po úraze například nemůže chodit, tak musí tu životní situaci nějakým způsobem řešit. A nemusí to být jenom vozík. Může to být úprava koupelny, aby vůbec byl schopen nějaké základní hygieny, příspěvek na automobil, příspěvek na protézu a tak dále,“ přiblížil fungování Nadačního fondu generální sekretář českého hokeje Martin Urban.

Projekt „Legenda legendám“ navazuje na akci „Legenda pomáhá“. Ta se uskutečnila v roce 2017 a na pomoc potřebným se díky ní vybralo 1,75 milionu korun.

„Náklady, které jdou souběžně s tím, se nám daří nějakým způsobem díky pomoci partnerů omezovat. To znamená, pokud aukce bude stejně úspěšná jako v prvním ročníku, myslím si, že je to úžasný počin a budeme rádi,“ dodala Lenka Plšková, obchodní a marketingová ředitelka Komety Brno, která se stejně jako před třemi lety na pořádání projektu podílí.