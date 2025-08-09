Legendy budějovického Motoru odehrály exhibiční zápas. Ve sbírce vybraly téměř půl milionu korun
Na jedné straně stáli legendární hokejisté českobudějovického Motoru, na druhé straně kluziště byl Real Top Praha v sestavě s Vrbatou, Tlustým, Faksou, Blümelem, ale také s fotbalisty Šmicerem, Kollerem nebo Lafatou. Domácí tým v utkání, které pořadatelé pojmenovali Loučení s legendami Motoru, vyhrál 13:10. Zápas měl i charitativní rozměr. Podařilo se vybrat přes 400 tisíc korun na robotickou ruku pro vnuka hokejového obránce Milana Nedomy.
483 tisíc korun - to je částka, kterou se podařilo vybrat, a kterou pořadatelé zápasu věnují malému Erikovi. Vnuk Milana Nedomy se narodil s vývojovou vadou pravé ruky. Finance potřebuje pro pořízení moderní robotické. Částka vyrazila dech i bývalému fotbalovému reprezentantovi Vladimíru Šmicerovi.
Poslechněte si, jak se v Českých Budějovicích loučili s fanoušky legendární hokejisté Motoru
„Je to opravdu super částka, takže jsem moc šťastný, že jsem mohl aspoň trošku přispět svojí účastí, protože na ledě to bylo samozřejmě těžké," říká Šmicer.
Bylo to hodně složité proti legendárním hokejistům českobudějovického Motoru?
„Bylo vidět, že ti kluci jsou tady legendy a nejsou legendami jen tak pro nic za nic. Bylo vidět, jak to umí,“ popisuje Šmicer.
A to, co říkal Vladimír Šmicer, stoprocentně platilo o Václavu Prospalovi, který tým Legend Motoru přivedl na led v roli kapitána
„Martin Hanzal to dal všechno dohromady a svolal to. Myslím, že se tady sešla výborná parta hokejistů, jak na straně Motoru, tak na straně soupeře. Fotbalisti nebo hokejisti, tak ti kluci mají za sebou hezké kariéry, někteří ještě hrajou, takže bylo pěkné si zahrát i proti aktivním hráčům. Myslím si, že jsme si to všichni užili, a pro mě je neskutečná pocta, že jsem mohl být součástí tohoto týmu,“ říká Prospal.
Podařilo se vybrát téměř půl milionu korun, finanční výtěžek půjde ve prospěch vnuka Milana Nedomy. Je to ta nejlepší zpráva z celého podvečera?
„Myslím si, že je to i proto, proč se tady sešel takový počet hráčů. Svým způsobem je to neštěstí od samého začátku a ten chlapeček bojuje, a my jsme moc rádi, že jsme mohli všichni pomoct,“ uvedl Václav Prospal, kapitán týmu Legend, které se loučily přímo na ledě s fanoušky Motoru.