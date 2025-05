Lehká komplikace, ale nějak to zvládneme, říká o cestách autobusem v Herningu brankář Vejmelka

„Málokdy mají obě tréninkové haly v jednom objektu. Takže je to pořád stejné. Když si vzpomenu na šampionát v Lotyšsku, tak tam jsme měli policejní dopravu a jezdilo se i na červenou, takže to odsýpalo. Tady v Dánsku jsme jeli podle semaforů, takže to trochu trvá,“ popisoval po příjezdu českého týmu do haly Kvik kustod Petr Šulan.

Ten se svými kolegy musel zabalit všechny potřebné věci, včetně nožů, nebo rozlišovacích dresů. V tréninkové hale totiž týmy šatny nemají a tak se hráči musí přesouvat v kompletní výstroji. Jen na bruslích mají chrániče nožů.

„Nic moc pěkného. Je jedno, jestli jste velký nebo malý. Není to komfortní pro nikoho. Tak to prostě je a nic s tím neuděláme,“ říká nejmenší člen českého týmu útočník Petr Kodýtek.Ten se svými 168 centimetry prošel dveřmi z autobusu bez sebemenších problémů.

Přesuny a změny teplot

Gólman Karel Vejmelka chvíli hledal, jakým způsobem se i s betony z autobusu dostane. „Je to lehce komplikované. Do autobusu se vždy musíme nějak nasoukat. Nějak to zvládneme. Je relativně teplo, takže v tom oblečení je to občas složité, ale je to součást přípravy. Zas tak mi to nevadí,“ usmívá se Karel Vejmelka.

Hráči se po zhruba patnácti minutové cestě ve výstroji hodně zahřáli a v hale je čekalo naopak výrazné chladno. Odhadem v osmi stupních bylo vidět, že než začal trénink naplno, byla zejména členům realizačního týmu pořádná zima. „Podcenil jsem trochu oblečení. Myslel jsem si, že to bude dobré,“ říkal kouč Rulík, který měl na sobě teplákovou soupravu.

To kustodi včetně Petra Šulana pobíhali kolem ledové plochy jen v kraťasech a mikině. „Je tady zima, ale dá se to vydržet. Jsme vyspalí, dobře naladění, tak nám zima rozhodně není,“ směje se Petr Šulan.

A jak si na teplotu na stadionu zvykají čeští hokejisté? „Docela jsem se zahřál, takže zimu jsem ani nevnímal. Mám radši chladnější zimní stadiony. Je to pro mě přirozenější,“povídal po prvním tréninku v dějišti mistrovství světa Karel Vejmelka.