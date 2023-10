Liberecká domácí neporazitelnost trvá dál, o výhře nad Olomoucí rozhodl ve třetí třetině Flynn

Hokejisté Liberce porazili v dohrávce 11. kola extraligy na svém ledě Olomouc 4:1. Bílí Tygři tak i nadále zůstávají před domácím publikem neporažení a v tabulce poskočili na sedmé místo. Hanáci se naopak ani na šestý pokus nedočkali vítězství z arén soupeřů a zůstávají jedenáctí. Po dvou třetinách vyrovnaný duel překlopili Severočeši na svou stranu třemi góly v závěrečné části. Vítězný gól dal ve 47. minutě útočník Oscar Flynn. Liberec 22:34 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Oscar Flynn zakončuje do sítě olomouckých hokejistů | Foto: Radek Petrášek / ČTK | Zdroj: ČTK

Liberečtí do utkání doslova vlétli a již po 76 sekundách šli do vedení. Jakub Rychlovský posunul kotouč do křídla na rozjetého Adama Najmana a ten přesnou střelou nad rameno Jakuba Sedláčka otevřel skóre. Poté se kolem hostující obrany protáhnul mladík Jaromír Pérez, gólman Sedláček ale jeho pokus o blafák dobře přečetl.

Bílí Tygři byli i nadále aktivnější a po hezké kombinaci s T.J. Melanconem měl dobrou šanci Flynn, Sedláček byl ale připravený. První přesilovku si po faulu Jakuba Orsavy zahráli Severočeši, Sedláčka ale prakticky neohrozili. V závěru první třetiny mohl přidat druhý gól domácích Martin Faško-Rudáš, Sedláček byl ale proti a předvedl výborný zákrok.

Vstup do druhé dvacetiminutovky vyšel o poznání lépe Olomouci a Jan Bambula ve 21. minutě po výpadu zpoza branky vyrovnal. Poté dostala diváky do varu potyčka, v níž se utkali Melancon a Aron Chmielewski, navrch měl domácí borec. Hanáci však měli možnost přesilové hry a blízko gólu byl Macuh, strážce liberecké branky Daniel Král ale výborně zasáhl.

Hosté byli povzbuzeni vyrovnávací brankou a další dobrou příležitost měl Lukáš Klimek, z mezikruží ale těsně minul. Poté se ke slovu dostali také Liberečtí a nebezpečně pálil Jayce Hawryluk, Sedláček byl ale pozorný. Těsně před druhou sirénou měl na holi vedoucí branku Rychlovský, Sedláček ale předvedl další povedený zákrok.

Třígólová závěrečná třetina

Krátce po začátku třetí části hrála Olomouc v početní výhodě, domácí se ale bez větších problémů ubránili. Ve 47. minutě si pak vzali své vedení zpět. V situaci dvou na jednoho Najman krásně vybídnul Flynna a ten - ač tísněný - dokázal zvednout puk nad beton přesouvajícího se Sedláčka - 2:1.

Hosté mohli brzy odpovědět, s šancí Klimka i následnou dorážkou Lukáše Nahodila si ale poradil Král. Olomoučtí se s přibývajícím časem museli tlačit více dopředu a domácí hrozili z rychlých brejků.

Pět minut před koncem třetí třetiny jeden takový po Flynnově přihrávce využil obránce Michal Ivan a vnesl na liberecké hokejky potřebný klid.

Hanáci se ale ještě nehodlali vzdát a hostující trenér Jan Tomajko sáhl více než tři minuty před vypršením základní doby ke hře bez brankáře. Na konečných 4:1 pro domácí však upravil trefou do opuštěné branky Rychlovský.

Dohrávka 11. kola hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. A. Najman (Rychlovský, Hawryluk), 47. Flynn (A. Najman), 55. M. Ivan (Flynn, D. Král), 59. Rychlovský (Derner) - 21. Bambula (Řezníček, J. Knotek). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Lederer, Blažek. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 3956.

Sestavy:

Liberec: D. Král - Melancon, M. Ivan, T. Galvas, McCoshen, Knot, J. Dvořák, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Flynn - Hawryluk, Bulíř, J. Pérez - Kelly Klíma, A. Najman, Rychlovský - Pekař, J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.

Olomouc: J. Sedláček - Řezníček, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, T. Černý, Švrček, Rašner - Bambula, J. Knotek, Navrátil - P. Musil, Macuh, Chmielewski - Orsava, Nahodil, Klimek - Kucsera, Anděl, Kunc. Trenér: J. Tomajko.