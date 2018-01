Liberec v prvním zápase semifinále hokejové Ligy mistrů remizoval s Växjö, Třinec prohrál v Jyväskylä

Bílí Tygři Liberec - Växjö Lakers 1:1

Libereci se v této sezoně v domácí soutěži příliš nedaří, v tabulce extraligy je loňský finalista až jedenáctý. Nicméně na mezinárodní scéně Severočeši válí, v Lize mistrů se probojovali až mezi nejlepší čtyři. Na úvod semifinálového dvojzápasu Bílí Tygři remizovali s Växjö 1:1.

V úvodní části diváci v liberecké hale mnoho vzrušujících situací. Nejblíže ke vstřelení gólu měli asi Jan Ordoš s Martinem Ševcem. První jmenovaný se prokličkoval až před brankáře, kde mu hostující hráči na poslední chvíli puk vypíchli přímo na hokejku Martina Ševce, který ale z první trefil jen brankáře Andrena.

Hned po půlminutě druhé třetiny šli hosté ze Švédska do vedení po chybě libereckého brankáře Januse. Slovenský gólman vyjel daleko z branky proti vyhozenému puku, jenže místo do bezpečí ho napálil do obránce Pyrochty. Od něj se puk dostal Liamu Reddoxovi, který ho snadno poslal do okryté branky. Stejný hráč mohl přidat i druhou branku, ale v samostatném úniku tentokrát na Januse nevyzrál.

V poslední třetině se Liberec dočkal vyrovnání, o které se postaral Lukáš Jašek. Liberecký útočník využil Lakatošovu přihrávku skrz brankoviště a poslal puk za záda švédského brankáře. Do závěrečné sirény už branka nepadla, ačkoliv měl Liberec k dispozici přesilovku pět na tři.

Odveta se hraje za týden ve Växjö od 18.30.

JYP Jyväskylä - HC Oceláři Třinec 4:2

Oceláři vstoupili do utkání správnou bruslí a brzy se dostali do několika slibných šancí. A ve 12. minutě už se v přesilové hře radovali ze vstřelené branky. Na svědomí ji měl dobře postavený Martin Adamský, který tečoval Polanského střelu od modré čáry. Domácí se po obdržené brance probrali a tlačili se za vyrovnáním, ale třinecký brankář Hamerlík si ve spolupráci s obranou s jejich snažením poradil.

Finský tým se hned od začátku druhého dějství vrhl do útoku a Třinec odolával jen do sedmé minuty, kdy se prosadil Robert Roob. A o pět a půl minuty později přišlo hrozivých 135 vteřin, v nichž Třinec třikrát inkasoval. Nejprve dvě přesilovkové trefy zaznamenal Mikko Mäenpää a na 4:1 zvýšil tečí Janne Kolehmainen.

Třinec po dvou minutách třetí třetiny nepříznivý stav přeci jen trochu vylepšil zásluhou Tomáše Marcinka, který sám před domácím brankářem pohotově zakončil. Další snížení už ale nepřišlo, a tak si Třinec veze do domácí odvety prohru 2:4 a v domácí odvetě bude mít co dělat.

Odveta se hraje za týden v Třinci v 17.00.