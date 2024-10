Líbí se mi chemie mezi trenéry a realizačním týmem. Snad do toho dobře zapadnu, říká Šlégr

Novým generálním manažerem hokejového národního týmu je bývalý reprezentant Jiří Šlégr. Někdejší úspěšný obránce teď do funkce, na kterou v září rezignoval Petr Nedvěd, nastupuje jen několik měsíců po vítězném mistrovství světa v Praze. Praha 13:19 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Šlégr má u hokejové reprezentace novou funkci, bude působit jak generální manažer | Foto: Tonda Tran | Zdroj: CNC / Profimedia

„Když je člověk mladý a začne dělat nějaký sport, tak má nějaké cíle. Moje první cíle byly, abych získal titul s Litvínovem a teď se naplnil. Když se ohlédnu za kariérou, tak jsem opravdu šťastný člověk,“ povídal v roce 2015 Jiří Šlégr, když ovládl s Litvínovem extraligu a v 43 letech se dočkal poslední trofeje, která mu ještě chyběla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Jiřího Šlégra, jak se těší na novou funkci u hokejové reprezentace

Už deset let předtím se stal členem Triple Gold Clubu, když s reprezentací vyhrál světový šampionát a rozšířil svojí sbírku zlatých medailí ze Stanley Cupu a olympiády v Naganu.

„Tenkrát měl Ivan Hlinka obrovskou odvahu vzít devět nebo deset hráčů z extraligy, což všechny překvapilo a šokovalo. Nakonec to zafungovalo,“ vzpomínal Šlégr po letech na tehdejšího kouče Ivana Hlinku.

Spolupráce s Rulíkem

Podobnou odvahu při výběru hráčů do hokejové reprezentace bude muset teď prokazovat společně s realizačním týmem. „Myslím si, že je tam velice dobře nastavená chemie a je potřeba, abych do ní co nejrychleji zapadl. To bylo jedno z hlavních témat, abychom si řekli, co jak bude fungovat,“ řekl Šlégr ve vysílání Radiožurnálu Sport o prvním telefonátu s koučem národního týmu Radimem Rulíkem.

S trenérem, kterého v roce 2018 nahradil na lavičce extraligového Litvínova, teď bude spolupracovat a ví, že laťka úspěchu je po minulém generálním manažerovi Petru Nedvědovi vysoko. „Navázat na práci Petra je vždy složitější, on je v té oblasti velice kovaný. Ještě než jsem nabídku přijal, tak jsem s Petrem mluvil, abych si s ním řekl ještě pár věcí o tom, jak to fungovalo. Po rozhovoru, který jsem s ním vedl, mě to utvrdilo, že do toho půjdu,“ dodal olympijský šampion z Nagana.

Jiří Šlégr si tak vyzkouší pozici, kterou zastával v Litvínově a ve které zatím zdaleka tolik úspěchů, jako ve své hráčské kariéře, nenasbíral.