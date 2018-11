Kašík nezažil úspěšný návrat na extraligový led. Brankář Komety ale doufá, že se k němu štěstí otočí

Tahle sezona mu zatím mnoho radosti nepřináší. Hokejový brankář Libor Kašík neuspěl v ruském Chabarovsku, jehož vedení s ním po pár nepovedených zápasech rozvázalo smlouvu. Spravit chuť si chce extraligový mistr z roku 2014 v dresu Brna, jenže ani v Kometě nezačal dobře. Kašíkův nový tým prohrál 4:5 v Karlových Varech. Karlovy Vary 8:08 25. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Kašík v dresu brněnské Komety při zápase proti Karlovým Varům | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Nebylo to ideální z mé strany. To je výhoda tohoto zápasu, že teď už to může být jenom lepší,“ snažil se vidět svůj výkon alespoň trochu pozitivně gólman brněnské Komety Libor Kašík.

Možná už jste to taky někdy zažili, čekala vás první těžší zkouška v nové práci, jenže nedopadla ani trochu podle vašich představ. Ani brněnský hráč za sebou nemá premiéru, na kterou by měl být nějak zvlášť pyšný.

Natěšený dorazil na západ Čech, aby se konečně znovu v zápasovém dresu postavil do branky. Jenže dostal pět gólů, tým prohrál a bylo po náladě. Postěžoval na novou výstroj a ještě jako by ho trochu podráždili novináři během pozápasového rozhovoru.

„Těžko se to hodnotí. Nad takovými věcmi nepřemýšlím. To je negativní přemýšlení a takové já opravdu nemám,“ reagoval na dotaz reportérů, jak moc ho mrzí, že nedokázal zabránit třetí prohře Komety v řadě.

I když na to nasupený Kašík bezprostředně po zápase nevypadal, prý je optimistou, i když v posledních měsících schytal několik tvrdých hokejových ran.

Neslavné angažmá v ruském Chabarovsku trvalo v přepočtu na minuty strávené v zápase skoro stejně dlouho jako jeho poslední cesta autobusem z Brna do Karlových Varů. Ale teď už má být jenom lépe.

„V Rusku se skoro vůbec netrénovalo, abych řekl pravdu. Když začala sezona, tak už nebylo tolik příležitostí, protože se hodně cestovalo mezi zápasy, takže se do toho teprve dostávám. Věřím, že se to štěstí otočí ke mně a budeme s týmem vyhrávat,“ doufá Kašík.