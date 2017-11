Libor Suchánek rozhodoval už tři zápasy NHL: Chci ukázat, že jsem tady právem

Jak jste si premiéru v NHL užil, u kolik zápasů už jste byl?

Určitě jsem byl nervózní, ale říkal jsem si, že to je prostě hokejový zápas. Pak jsem pískal ještě ve Philadelphii a Detroitu, takže zatím tři zápasy. Celkově jsem spokojený, ale hodnotit sám sebe nechci, to je práce někoho jiného.

Dřív jste říkal, že NHL ani nebyla vaším snem. Jak si tedy užíváte, že jste se teprve jako třetí Evropan dostal do NHL?

No užívám… Spíš chci odvádět dobrou práci tak, aby se mnou byli spokojení. Chci ukázat, že jsem tady právem. Když jsem začínal, měl jsem cíl se jednou dostat do extraligy, pak jsem pomýšlel na mezinárodní scénu, ale na NHL jsem nikdy ani nepomyslel.

V čem je to v NHL jiné pro čárového rozhodčího? Měl jste tou adaptací problémy?

Je to tím malým hřištěm. Puky létají daleko víc, hráči se daleko víc sráží i blíž k rozhodčímu. Z hlediska čárového rozhodčího musím posuzovat i přihrávku rukou a vysokou hůl. V Evropě je to práce výhradně hlavních rozhodčích, tady to vyžadují i po čárových.

Musel jste se něco speciálně učit?

Během loňských zápasů se mi snažili vštípit pohyb čárových rozhodčích tady, to byla dobrá zkušenost. A pak jsem se samozřejmě učil pravidla, nejsou hodně rozdílná, ale je tam spousta malých změn.

Linesman Libor Suchanek is working his third NHL game today. The Czech official's debut came last week in Brooklyn: https://t.co/F25yej7Ekt pic.twitter.com/tkE4P9b6Uo — Scouting The Refs (@ScoutingTheRefs) 19 November 2017

Vladimír Šindler před týdnem řekl, že podle něj nebudete mít problém s přechodem na zámořský hokej, ale že pro vás bude složitější se na život v Americe adaptovat. Už jste si zvykl?

Zvykl, spíš bylo hodně vyřizování ohledně bytu a jeho zařizování. Pak jsem si musel udělat řidičské oprávnění, okolo toho byla taky spousta běhání. Vždycky jsem byl doma tři dny v týdnu, protože to bylo opravdu docela náročné.

Budete v zámoří celý rok, nebo pojedete domů aspoň na Vánoce?

Myslím, že tu možnost mít nebudu. Nepočítám s tím, že bych je domů, vždycky mám volno tak dva tři dny.

Kdy vás čeká příští zápas?

Stejně jako v Evropě jsou delegace zápasů tajné. Ale obsazení na zápasy známe dlouho dopředu.