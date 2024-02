Lidé chtějí, aby padalo hodně gólů, komentuje Jágr sedmnáctigólovou přestřelku v Minnesotě

Utkání NHL mezi Minnesotou a Vancouverem navštívilo téměř 20 tisíc diváků a většina z nich odcházela ze stadionu bez čepic. V duelu totiž padly hned tři hattricky a celkem sedmnáct branek. Video Minnesota 13:51 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním ze tří střelců hattricku byl útočník Minnesoty Joel Eriksson Ek | Foto: Matt Blewett-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Hokejoví fanoušci v Minnesotě zažili v NHL bláznivý zápas. Domácí tým porazil Vancouver 10:7 a hned tři hokejisté v duelu dali hattrick.



Po třetí brance Kyrila Kaprizova se jeden z televizních komentátorů zamýšlel nad tím, jestli mají fanoušci v hale ještě vůbec nějaké čepice, které by hodili na led.

Před ruským hokejistou dali totiž v utkání hattrick také další člen elitní formace Minnesoty Joel Eriksson a také útočník Vancouveru J.T. Miller.

V zápase padlo sedmnáct branek a podle Jaromíra Jágra, který si o víkendu zatrénoval s hráči Pittsburghu při příležitosti vyvěšení jeho čísla ke stropu haly Penguins, se takové přestřelky můžou v NHL stávat častěji.

„Brankáři mají menší rukavice, menší lapačku, vyrážečku, vestu i betony,“ řekl legendární český útočník na svém instagramu. To, že v NHL padá více gólů, je podle něj logické.

„Je vidět, že tohle všechno NHL dělá proto, aby padalo hrozně moc gólů. Je to byznys, je to ekonomika, lidi se chtějí bavit, chtějí vidět co nejvíc gólů,“ vysvětluje Jágr.

MILLSY HATTY IN MINNY pic.twitter.com/Td7iWEu5YO — Vancouver Canucks (@Canucks) February 19, 2024

Bláznivý absolutní rekord

Sedmnáct vstřelených branek v jednom utkání NHL není nic neobvyklého, v celé historii zámořské soutěže se to stalo celkem 33x. Absolutní rekord je ještě bláznivější, NHL zažila zápasy, ve kterých padlo 21 gólů. V roce 1920 porazil Montreal tehdejší klub Toronto St. Patricks 14:7 a v roce 1985 Edmonton zdolal Chicago 12:9.

A asi nikoho nepřekvapí, že na vítězství Oilers se tehdy celkem významně podílel i Wayne Gretzky. Legendární Kanaďan zaznamenal v tehdejším duelu sedm asistencí.