Lidi vám píšou milion zpráv, co nejsou pravda, mrzelo Sedláka po konci trenéra Varadi na lavičce Pardubic

Pardubičtí hokejisté mají za sebou turbulentní dny. Během 48 hodin se u nich změnil trenér, odcestovali do Karlových Varů a tam otočili extraligový duel z 0:3 na 4:3.

„Taková situace vás samozřejmě vždycky vyvede z míry a přemýšlíte o tom. Lidi vám píšou miliony zpráv, které nejsou pravda. Mě osobně lidé osočovali z věcí, které jsem neudělal, to mě na tom mrzelo nejvíc. Jsem rád, že jsme to s klukama dnes zvládli obrátit, protože to fakt nebylo jednoduché,“ popisoval po utkání kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák, jaké následky mělo náhlé odvolání trenéra Václava Varadi. Nový hlavní kouč Východočechů se k tomu už ale vracet příliš nechtěl.

„Tohle je vyloženě v kompetenci našeho vedení a já se k tomu vyjadřovat nebudu,“ vyjádřil se Zadina. Pardubičtí měli na ledě Karlových Varů herní převahu, ale možná kvůli psychické nepohodě kazili finální fázi.

Třetí třetina i prodloužení už ale patřilo Východočechům, během osmi minut bylo srovnáno a v prodloužení rozvlnil síť Martin Kaut.

Kapitán Lukáš Sedlák si uvědomuje jak důležitý obrat vzhledem k okolnostem pro tým byl. „Samozřejmě, že za stavu 0:3 už na mě šly černé myšlenky, ale jsem rád, že jsme to zvládli. O to by to bylo těžší a teď to můžeme uzavřít, hodit za hlavu a soustředit se na další zápasy a pokračovat v sezoně,“ radoval se kapitán Pardubic.

A stejně jako on neskrýval radost ani nový hlavní trenér Marek Zadina, podle kterého těžší zápas jeho svěřenci v tomto ročníku extraligy ještě nehráli.

„Já myslím, že těžší zatím nebyl s ohledem na situaci. Pod jakým tlakem byli hráči, tak jsem na ně neskutečně hrdý, že tu poslední třetinu otočili. Pod takovým tlakem otočit poslední třetinu a ještě vyhrát,“ dodává kouč pardubických hokejistů Marek Zadina.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 20. 1. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Sparta Praha 38 23 6 2 7 122:82 83 2. HC DYNAMO PARDUBICE 36 21 7 5 3 140:83 82 3. HC Oceláři Třinec 37 16 8 5 8 115:93 69 4. HC Litvínov 38 18 4 3 13 119:110 65 5. Bílí Tygři Liberec 39 18 3 2 16 130:120 62 6. HC KOMETA BRNO 37 15 5 3 14 115:101 58 7. HC Motor České Budějovice 37 15 2 9 11 101:104 58 8. Mountfield HK, a.s. 38 13 4 8 13 97:102 55 9. HC ŠKODA PLZEŇ 36 12 5 3 16 96:100 49 10. HC Olomouc 38 11 6 4 17 88:115 49 11. HC Energie Karlovy Vary 37 9 8 3 17 92:99 46 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 34 9 3 6 16 80:98 39 13. BK Mladá Boleslav 38 6 4 6 22 77:122 32 14. Rytíři Kladno 35 5 3 9 18 90:133 30