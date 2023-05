Hokejová Liga mistrů chystá revoluční změny pravidel. Procházku nenadchly, Šlégrovi nevadí

Hokejová Liga mistrů bude v další sezoně jiná než ostatní hokejové soutěže po celém světě. Její vedení si totiž upravilo pravidla o přesilových hrách, a slibuje si od změny třeba víc gólů. Jak na revoluční změny reagují olympijští vítězové z Nagana Jiří Šlégr a Martin Procházka? Tampere 17:03 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I hokejisty Třince čekají v příští sezoně Ligy mistrů změny pravidel ohledně vyloučení | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA

V případě, že tým v hokejovém utkání využije přesilovou hru, tak se vyloučený hokejista vrací z trestné lavice zpátky na střídačku. Jenže od další sezony Ligy mistrů toto platit nebude. Vedení soutěže si změnilo pravidla. Menší dvouminutový trest bude pokračovat až do konce a úprav je víc. Pokud rozhodčí signalizuje vyloučení pro tým, a on inkasuje, stejně bude hrát následně v oslabení. Naopak pokud v početní nevýhodě skóruje, ukončí tím přesilovku soupeře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké změny se chystají ohledně pravidel v hokejové Lize mistrů

„Jako bývalý hokejista to považuji za nějakou zkoušku. Už nyní v tom mám totální guláš. Myslím si, že když půjdou fanoušci na hokej, tak to budou mít podobně. Asi chtějí, aby padalo více gólů a hra se změnila. Jsem konzervativní a novinky bych nevymýšlel,“ tvrdí olympijský vítěz z Nagana hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

Další šampion z Nagana Jiří Šlégr si myslí, že novinky jsou především kvůli zviditelnění Ligy mistrů: „Stejně jako se měnilo plno věcí v NHL, tak i Liga mistrů se chce zpropagovat a zkouší novinky.“

V mezinárodním hokeji ani v žádné národní soutěži nová pravidla pro přesilové hry nebudou platit. Šéf české komise hokejových sudích Vladimír Šindler, který je teď na mistrovství světa ve Finsku, uvedl, že vedení Ligy mistrů změny s Mezinárodní federací nekonzultovalo, a že mít rozdílná pravidla není v tomto případě dobré. A rozdílné posuzování mezi soutěžemi a Ligou mistrů by někdy mohlo způsobit mezi rozhodčími a hráči zmatky.

„Vzhledem k tomu, že to bude jen na této úrovni, tak nějaký chaos by to vytvořit mohlo, ale rozhodčí i hráči jsou profíci a rychle si na to zvyknou. Každá změna něco přináší, mě to rozhodně netrápí,“ dodává Šlégr.

Novinku s pravidly o přesilových hrách a oslabeních si vyzkouší v Lize mistrů také trojice českých hokejových týmů – Třinec, Pardubice a Vítkovice.