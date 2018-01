Viktoria Plzeň zahájila přípravu s jedinou posilou. Limberský přijel na skútru

Do několik set metrů vzdáleného tréninkového areálu v Luční ulici se hráči z hlavního stadionu dostávají všelijak. Někteří - jako třeba brankář Matúš Kozáčik nebo obránce David Limberský - na skútru.

Na umělé trávě se sešel skoro stejný tým Viktorie Plzeň jako na podzim. Plzeň hlásí jen jednu významnější změnu - přišel útočník Tomáš Chorý, místo kterého do Olomouce vyrazil na hostování Jakub Řezníček.

Moc dalších příchodů nebo odchodů se čekat nedá. Plzeň k nim nemá důvod, protože v polovině ligy vede o čtrnáct bodů a už teď je blízko pátému titulu za posledních osm let.

„Co by se muselo stát? Museli bychom pětkrát prohrát a Slavie pětkrát vyhrát. Doufám, že se to nestane. Musíme tomu předejít tím, že budeme vyhrávat a že se budeme soustředit na všechny naše zápasy a nekoukat se, jak hrají ostatní,“ varuje Daniel Kolář, že solidní náskok pořád ještě prošustrovat.

„Že máme náskok 14 bodů je pěkné, ale zápasů do konce je ještě hodně,“ uvědomuje si záložník.

Letošní titul navíc může mít podobu jackpotu. Když Ligu mistrů vyhraje tým, který si účast v následujícím ročníku zajistí i ze své ligy, vyhne se v létě český šampion zrádné kvalifikaci a postoupí přímo do základní skupiny prestižní soutěže. Je to reálně splnitelná podmínka.

„Hlavně máme v hlavě, abychom udrželi co nejvyšší příčku. Nebudeme se zabývat tím, co bude za tři čtvrtě roku. Chceme hrát Champions League, je to naším snem a cílem pro jarní část soutěže,“ nepředbíhá trenér Pavel Vrba.

„Pro všechny v klubu je to největší motivace. Pro klub jako takový je to velmi prestižní a pro nás hráče je to nejvíc, co můžeme dokázat,“ dodává Daniel Kolář.

Jarní část české ligy začne třetí únorový víkend. Ve čtvrtek předtím ale Plzeň jako poslední český zástupce nastoupí v Evropské lize proti Partizanu Bělehrad.

HET liga (PLATNÉ K 5. 1. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 16 15 1 0 34:5 46 2. SK Slavia Praha 16 9 5 2 27:7 32 3. SK Sigma Olomouc 16 9 5 2 23:10 32 4. FC Slovan Liberec 16 9 3 4 24:16 30 5. AC Sparta Praha 16 8 4 4 21:12 28 6. FK Teplice 16 6 5 5 20:17 23 7. Bohemians Praha 1905 16 5 7 4 15:14 22 8. FK Jablonec 16 5 6 5 21:20 21 9. FC Fastav Zlín 16 5 5 6 18:23 20 10. FK Dukla Praha 16 5 4 7 18:29 19 11. FK Mladá Boleslav 16 5 2 9 19:29 17 12. FC Zbrojovka Brno 16 4 3 9 12:23 15 13. MFK Karviná 16 4 2 10 16:25 14 14. 1.FC Slovácko 16 2 6 8 13:23 12 15. FC Baník Ostrava 16 2 5 9 21:32 11 16. FC Vysočina Jihlava 16 3 1 12 15:32 10