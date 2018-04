Litvínov je v baráži poslední a hrozí mu pád z extraligy. 'Teď už to pravdu hoří,' říká Šlégr

V posledních letech střídají pravidelně úspěšné sezony s neúspěšnými. Hokejisté Litvínova jsou pět kol před koncem baráže v tabulce poslední. Tradiční hokejové město je blízko prvnímu sestupu po skoro šedesáti letech v nejvyšší soutěži. Přitom ještě před třemi lety byl klub na historickém vrcholu. A byl u toho současný kouč Jiří Šlégr. Litvínov 21:42 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Šlégr diskutuje s rozhodčími během barážovému utkání Litvínova proti Karlovým Varům. | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Když to skončilo, tak jsme si se slzami v očích říkali, že to nahoře vidí a že nám i pomohl, abychom měli trochu víc štěstí,“ netajil se před třemi lety Jiří Šlégr tím, že titul patří i zesnulé klubové legendě Ivanu Hlinkovi. „Dotáhli jsme to, ale já věřím, že na nás odněkud z hokejového nebe koukal a byl takovým tím naším strážníčkem,“ říkal Šlégr.

Zatímco v roce 2015 měl Litvínov zmiňovaného strážníčka proto, aby vyhrál titul, teď by ho potřeboval znovu. Aby po 59 letech nespadl z nejvyšší soutěže. Ve čtyřčlenné skupině je Litvínov poslední, na místo zaručující udržení se v extralize ztrácí po posledním domácím selhání 4 body.

„Teď už to pravdu hoří a musíme hodně zabrat. Po takovém debaklu, který jsme na domácí půde vyfasovali, rozhodně nepřemýšlím o tom, co bych udělal jako hráč. Musíme se poradit, co s tím vším uděláme. Určitě si sedneme a rozebereme to na videu,“ uvědomuje si Šlégr vážnost situace.

„Je to pro mě strašné. Není to něco, na co bych byl pyšný. Ale pořád ještě není konec a já jsem byl vždycky zvyklý bojovat až do konce a věřím, že to ještě zvládneme. Je to jednoduchá matematika, ale nemůžeme koukat na pět zápasů. Musíme koukat na ten příští a od něj se odpíchnout,“ říká litvínovský trenér a klubový šéf Jiří Šlégr.

Právě ten příští zápas může být pro Litvínov zlomový. V pátek bude hrát na kladenském ledě, v případě výhry týmu Jaromíra Jágra bude rozdíl mezi posledním Litvínovem a Kladnem na aktuálně druhém postupovém místě už sedmibodový. Baráž aktuálně vede další „prvoligista“ - Karlovy Vary, které z nejvyšší soutěže zmizely před rokem.