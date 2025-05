Extraligoví trenéři jsou klubem vyvolených. Je to čest a chci mezi nimi uspět, hlásí nový kouč Litvínova Broš

Po letech trápení v dolních patrech tabulky se hokejisté Litvínova v posledních dvou sezónách probojovali do lepší extraligové společnosti. Bratři Kašové dovedli Vervu do semifinále a letos k sedmému místu po základní části. Pod vzestupem Severočechů byl podepsaný také trenér Karel Mlejnek, jeho éra v litvínovském klubu ale skončila. Jeho místo převzal mistr světa a vítěz české a finské ligy Michal Broš. Litvínov 14:20 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Broš, trenér extraligového Litvínova | Foto: Ondřej Bičiště | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Devětačtyřicetiletý bývalý reprezentant naposledy působil u juniorů Jihlavy. V extralize nikdy ještě nevedl tým jako hlavní kouč. Pro Litvínov nebyl první volbou. To mu ale nepřekáželo v tom, aby nabídku Vervy bez většího váhání přijal.

„Ve finále to na mě tak trochu spadlo. Od té chvíle už ale nebylo co řešit, je to nabídka, která se neodmítá a ruka byla v rukávě. U velkých rozhodnutí si vždy skládám plusy a minusy a ve chvíli, kdy vše záporné bylo nerelevantní, tak jsem už nehledal nic dalšího. Rovnou jsem začal řešit podobu trenérského štábu,“ popisuje mistr světa z roku 2000.

Pro Michala Broše představuje angažmá v Litvínově životní trenérskou šanci. Má obrovskou motivaci uspět.

„Všechny moje práce se snažím dělat na 100 procent. Být mezi extraligovými trenéry je ta nejvyšší meta v českém hokeji, je to klub vyvolených a chci mezi nimi uspět,“ děkuje Broš.

„Je čest být v takovém klubu a musím si to ještě víc zasloužit svojí prací. Budu se snažit být každý den připravený a budeme se chtít posouvat a každý den se něco naučit. Poté už to bude vůle boží, jestli se to povede,“ dodal.

Nejbližšími spolupracovníky litvínovského trenéra budou František Ptáček a Jakub Petr. Ten několik let pracoval jako hlavní trenér a manažer ve Vítkovicích. V Litvínově bude mít ale poslední slovo Michal Broš.

„Nabídku pozice hlavního trenéra jsem dostal já a žádný problém v tom nebude. I když jsme se bavili o tom, jak bychom si něco představovali, tak to bylo jasně dané. A to i přesto, že Jakub hlavním trenérem byl a já ještě ne. Oba bereme, že máme dané role a je nám vše jasné,“ říká Broš.

Smích jako základ práce

Nová trenérská trojice Broš, Petr, Ptáček si rozumí nejen po pracovní, ale i lidské stránce.

„Pořád se smějeme a to může být signál, že máme dobrý základ. Přijdou časy, kdy si budeme muset zachovat pozitivitu, přestože na to člověk nebude mít chuť. Myslím, že v tomto ohledu budeme mít dobré nastavení,“ řekl Michal Broš, který už se se svými kolegy pustil v Litvínově do práce.

„Základ je, abychom našli společnou řeč s hráči. Musíme být před hráči uvěřitelní, aby nám věřili, co od nich chceme. Mám zkušenosti s tím, že když tým táhne za jeden provaz, tak je schopný všeho,“ přeje si Broš.

„Musíme vytvořit dobré vazby a poté se můžeme zkoušet dostat dále. Všichni tři jsme už staří dědkové, takže máme dost zkušeností a kluky víceméně známe. Když všichni tři spojíme naše znalosti a vědomosti, tak víme, že budeme mít pozitivní očekávání hlavně na ledě,“ dodal.