První cíl je vyhnout se play-outu a pokusit se bojovat o play-off, říká nový trenér Litvínova

Jediným celkem z aktuálních účastníků hokejové extraligy, který nikdy nesestoupil, je Litvínov. Loni ale měli Severočeši namále, a tak před novou sezónou angažovali nového trenéra. Renomé má Litvínovu vrátit šestapadesátiletý Milan Razým. Nedoceněný kouč, za kterým jsou ale vidět výsledky. Litvínov 21:40 6. září 2018

S Plzní vyhrál před pěti lety titul, ale opěvován byl hlavně tehdejší kapitán Západočechů a střelec zlatého gólu Martin Straka. „Tam je transparent ‚Martin je král pro Plzeň‘. Není se čemu divit, ale vytvořili jsme tam kolem něj, myslím si, dobrou partu z plzeňských kluků a tahali jsme za jeden provaz,“ vzpomíná pro Radiožurnál Milan Razým.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisty Litvínova má vytáhnout z extraligových hlubin nenápadný trenér Milan Razým, kterého inspiruje legenda severočeského klubu Ivan Hlinka. Více si poslechněte v reportáži Davida Kalvase.

Tehdy nebyl středem pozornosti a netouží po tom ani teď jako nový hlavní kouč Litvínova. „Neberu to tak, že je hlavní trenér a pak dlouho nic. Trenér nikdy sám nic nedokázal. Jsem zastáncem toho, že jsme trenérský štáb. Mně se nelíbí, když někdo říká ‚tým toho a toho trenéra‘,“ dodává Razým.

Postavou nevysoký usměvavý sympaťák Razým může dělat dojem, že si u hráčů může složitě hledat respekt. Pořádek si ale zjednat umí. „Tak to se zeptejte kluků. Nemyslím si, že bych byl až příliš hodný. Myslím, že vyžaduji dost disciplínu a řád. Jak jsem demokratický v přístupu mezi trenéry, tak rozhodně ne potom k hráčům moc,“ tvrdí Milan Razým.

Mezi ním a hráči nezeje propast. „Když jsem v kabině seděl, tak jsem věděl, za kterým trenérem jsem šel, když mi ukázal vlídnou ruku, tak bych se pro něj rozdal. A když na mě nebyl až tak hodný, co jsem si myslel já, tak to trochu skřípalo. Od nás mají info, že může kdykoliv kdokoliv přijít, ať je mladý, starý, když bude něco potřebovat z rodinného života, protože do hlav jim nevidíme. Pokud nebudou mít čistou hlavu, nebudou připravení, tak ani ten maximální výkon, nebo dobrý výkon nemůžou odvést,“ uvědomuje si nový litvínovský trenér.

Inspirací je pro něj legenda severočeského klubu Ivan Hlinka. „Tím lidovým přístupem k hráčům, protože on byl pro ně v podstatě starší brácha nebo táta. To je v podstatě ideál, který by trenér ve svém přístupu k hráčům měl mít,“ říká Razým, který by rád Litvínovu vrátil nálepku nebezpečného protivníka.

„První cíl je vyhnout se play-outu a pokusit se bojovat o play-off, abychom samozřejmě jak mi, tak i fanoušci z toho hokeje měli radost,“ prozrazuje nový trenér extraligových hokejistů Litvínova.