Litvínov po dvou výhrách v baráži nejásá, ani zatím bezbodové Kladno neskládá zbraně

„Šest bodů je furt málo, potřebujeme 23 bodů, nebo já nevím, kolik přesně jich vždycky k záchraně stačilo. V každém zápase ale musíme takhle makat na krev a já věřím, že se zachráníme,“ věří útočník Litvínova Viktor Hübl.

Mimochodem byl to on, kdo dal v utkání s Kladnem vyrovnávací gól a zlomil odpor Rytířů, kteří byli do 25. minuty duelu lepším celkem.

Verva pak zvládla dokonat obrat a těší se po dvou kolech plného bodového zisku. To ovšem pro litvínovské zatím nic neznamená, a to ani v případě, že by se jim podařilo zvítězit i v neděli na ledě Jihlavy.

„I kdybychom vyhráli, tak máme pořád jen devět bodů. Až vyhrajeme sedm osm zápasů, tak můžeme říkat, že je rozhodnuto,“ říká Hübl.

Rozhodnuto určitě není. Baráž se hraje na dvanáct kol a zápas s Litvínovem dává určité šance i dosud bezbodovému Kladnu.

„My jsme do toho šli jako nováčci, baráž hrajeme poprvé. V kabině máme spoustu mladých kluků. Zjistili jsme, že na to máme, Jihlava i Litvínov jsou hratelní a myslím, že do dalších dnů a zápasů to bude ještě lepší,“ věří teprve dvacetiletý útočník Kladna Adam Kubík.

Ten si v zápase užil pochvalu od Jaromíra Jágra, když se krásně trefil v první třetině a majitel Rytířů ho poplácal uznale na střídačce po ramenou. Ale Jágr nebyl jediným, kdo kladenské hokejisty i přes prohru chválil.

„Musíme je pochválit, protože někteří kluci hráli poprvé nebo podruhé a zvládli to velmi dobře. Ověřili si, že na ty týmy mají, baráž je soutěž dlouhodobá a uvidíme dál no…“ vzhlíží k dalším zápasům baráže trenér Pavel Patera.

Další souboj čeká Rytíře v neděli, kdy vyzvou na domácím ledě Karlovy Vary.