Hokejisté Litvínova vyhráli po deváté v řadě, Spartu zdolali 4:2. První místo v extralize si udrželi Pardubice

Hokejisté Litvínova porazili v desátém kole extraligy Spartu 4:2 a devátou výhrou za sebou vyrovnali klubový rekord ze sezon 1977/78 a mistrovského ročníku 2014/15. Pražané dvakrát odpověděli na vedení Vervy, ale v čase 51:40 rozhodl útočník Nicolas Hlava a v závěru v power play pečetil výsledek Petr Koblasa. Tabulku soutěže nadále vedou Pardubice, které zvítězili nad Mladou Boleslaví 3:1. Dva góly Dynama vstřelil útočník Robert Říčka. Litvínov/Pardubice/Ostrava 23:15 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Litvínova porazili Spartu 4:2 | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia

Litvínov se musel obejít bez obránce Baránka a ze sestavy Pražanů vypadl útočník Sobotka. Z úvodní branky se radovali Severočeši. V závěru první části kapitán Sukeľ našel z levé strany před brankou Kudrnu, který zvedl puk nad Kovářovu vyrážečku.

Osm výher v řadě, dva góly z 39 oslabení. ‚Vstup do sezony je hodně dobrý,‘ říká kouč Litvínova Mlejnek Číst článek

V první polovině druhého dějství dokázala Sparta srovnat. Po chybě Ondřeje Kašeho Lajunen v přečíslená vystřelil z pravého kruhu, puk propadl za Tomka a David Vitouch jej dorazil do prázdné branky. Přestože zakončoval už v době hvizdu, sudí Sýkora se Šindelem si u videa ověřili, že to situaci neovlivnilo a gól platil.

Ve 33. minutě dostal sparťanský obránce Mikliš trest na pět minut a do konce utkání za zákrok na hlavu Ondřeje Kaše, který sice hned zamířil také do šatny, ale vrátil se brzy do hry. V čase 36:27 přesilovku využil Jaks.

V polovině třetí části opět smazal ztrátu Sparty Najman. Po Krejčíkově střele se prosadil bekhendovou dorážkou.

Litvínov za 132 sekund opět vedl. Po akci Ondřeje Kašeho se puk od Czuczman odrazil před brankoviště k Hlavovi, který jej poslal za Kováře. V závěru dovršil výsledek šestnáct sekund před koncem do prázdné branky Koblasa.

✌️ Devátá výhra v řadě! Ve vyhroceném zápase před fantastickou atmosférou porážíme Spartu 4:2! #LITvSPA #chemici



↘️ Report: https://t.co/aXdDN7oYGe



️ Další zápas hrajeme v neděli doma proti Kladnu. pic.twitter.com/0EojUjtEL6 — HC VERVA Litvínov (@hcvlitvinov) October 13, 2023

Vítězství Dynama

Úvodní gól Pardubic v zápase s Mladou Boleslaví nabídla až 25. minuta, kdy se těsně po vypršení přesilovky trefil Říčka, který kombinoval s Kousalem. Středočeši uspěli ve 36. minutě, kdy po zaváhání Musila ujel Lantoši a bekhendovou kličkou vyrovnal.

Zanedlouho se vrátilo do vedení Dynamo, když Kousal našel ve střelecké pozici Říčku a ten využil pardubickou přesilovku. Na začátku třetího dějství Pardubičtí soupeři ještě odskočili, když pokračovala rozdělená přesilovka. Trefil se Sedlák, kterému před branku přihrával Kaut.

Východočeši bodovali ve všech dosavadních utkáních. Bruslaři z Mladé Boleslavi prohráli pátý zápas za sebou a klesli na dvanácté místo.

❤️ VÝHRA | Bodujeme v desátém utkání v řadě! Mladou Boleslav sestřelil dvěma góly Robert Říčka. #hockeytown



25. a 38. Říčka, 41. Sedlák pic.twitter.com/e5XRX4s33K — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) October 13, 2023

Gól a dvě přihrávky

Hokejisté Vítkovic porazili Liberec 5:2 a připsali si první domácí vítězství v řádném čase v sezoně a stejně tak plnohodnotnou výhru po sedmi kolech. Gólem a dvěma přihrávkami k tomu pomohl kanadský obránce Stuart Percy, prosadili se také Chlán, Krieger, Claireaux a Mueller.

Od 57 vteřiny přitom vedli Bílí Tygři po brance Péreze. V polovině utkání po faulu sudí nařídili trestné střílení pro Liberec, které ale brankář Klimeš chytil. V závěru ještě snížil ztrátu Knot.

Ostravané se tak odlepili z posledního místa tabulky, Liberec po třech výhrách nebodoval.

VÝHRA ✅ Vítkovice porazily Liberec a berou tři body! Premiérovou trefu si připsal také Valentin Claireaux Děkujeme všem fanouškům za podporu pic.twitter.com/ydDUkuRzqE — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) October 13, 2023

Obrat v nájezdech

Karlovy Vary otočili utkání na ledě Českých Budějovic a vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Motor vedl 2:0 po brankách Simona a Doudery, ale nakonec si připsal pátou porážku v řadě v soubojích s Energií.

Skóre srovnali ve třetí třetině Gríger a Střítenský. V prodloužení mohl rozhodnout kapitán hostí Černoch, který se řítil sám na Hrachovinu, ale nedal. V nájezdech se prosadili Rachůnek a Ondřej Beránek, čtveřice domácích střelců Frodla překonat nedokázala.

Jihočeši tak prohráli potřetí za sebou, Západočeši minisérii dvou nezdarů ukončili.

️ | „Musíme být více koncentrovaní a připravení

od první sekundy. Tyhle rychlé góly jsou problém.

Celý tým ale ukázal sílu. Myslím, že jsme

si za tím vyrovnáním šli,“ říká Dávid Gríger po obratu na ledě Budějovic.

ROZHOVOR: https://t.co/tT3lozUNYT pic.twitter.com/Q9qSA9v8dx — HC Energie K. Vary (@hokejkv) October 13, 2023

Čtvrté místo tabulky

Po samostatných nájezdech se radovali i hokejisté Hradce Králové, na ledě Olomouce vyhráli 2:1 a uspěli ve třetím z posledních čtyř zápasů. První se prosadil hradecký útočník Okuliar, který v samostatném úniku po kličce zasunul puk za Konráda.

Ve druhé třetině domácí srovnali, dorážka Macuha po šťastném odrazu přeletěla brankáře Bartošáka a zapadla do sítě.

V prodloužení byli aktivnější Východočeši, ale v největší šanci Jergl puk mezi Konrádovy betony nedostal. Vítěze tak určily nájezdy, ve kterých byly úspěšnější hosté. Konráda překonali Pavelka, Blain a Okuliar, Bartošáka přelstil jej Orsava.

Hradec Králové se posunul na čtvrté místo tabulky. Hanáci naopak prohráli šestý z posledních sedmi zápasů a jsou desátí.

Hradečáci, děkujeme za podporu v Olomouci pic.twitter.com/6i03H1trTb — Mountfield HK (@MountfieldHK) October 13, 2023