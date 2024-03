Litvínov vyhrál na ledě Brna 2:1 a je blíž k postupu do semifinále. Zápas rozhodl až v prodloužení Hlava

Hokejisté Litvínova vyhráli v pátém čtvrtfinále play off extraligy v Brně 2:1 v prodloužení. V čase 69:50 dokonal obrat v utkání Nikolas Hlava. Severočeši dodrželi tradici výher hostujících týmů v této sérii a vedou 3:2 na zápasy. V úterý budou mít před vlastním publikem postupový mečbol, do semifinále mohou postoupit po devíti letech. Aktualizováno Brno 20:23 24. 3. 2024 (Aktualizováno: 20:27 24. 3. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Litvínov porazil hokejisty Brna 2:1, zápas se rozhodoval v prodloužení | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Do sestavy obou celků se po vypršení disciplinárních trestů vrátili domácí Jan Ščotka a hostující Janis Jaks, Brnu ale chyběl obránce Marek Ďaloga, do branky Litvínova se opět postavil Tomek, který byl ve čtvrtém duelu po třetí brance střídán.

Do utkání vstoupili mnohem aktivněji Brňané. Lépe bruslili, bez větších potíží se dostávali přes obranný val soupeře a vytvářeli si i šance. Pospíšilovu střelu vyrazil Tomek, po dorážce Marcinka poskakoval puk po brankové čáře, Zaťovičova rána rozezvučela tyč.

Severočeši úvodní nápor Brna přežili bez úhony a převzali útočnou iniciativu. Ani oni ale jednu ze svých šancí v závěru nepřeměnili v psychologickou výhodu prvního gólu. Nejblíž k němu měl Ondřej Kaše, jehož vychytal Furch.

Dočkala se Kometa. Moses převzal u mantinelu puk, najel si do mezikruží a prudkou střelou nedal Tomkovi šanci. Slovenský reprezentant pak lapil tutovku krajana Pospíšila i Kohouta a držel stále akcie svého týmu nad vodou.

Vyloučení Pospíšila

Stejně úspěšně se Tomkovi vedlo při střele Marcinka zblízka v úvodu druhého dějství, ve 23. minutě byli hosté blízko vyrovnání, jenže přihrávku Sukeľa na volného Davida Kašeho mimo dosah Furcha zachránil Kaňák.

Brňané i přes šance Marcinka a Kollára nevyužili první přesilovku zápasu, na jejich větší aktivitě to ale příliš neubralo. Museli se ale mít na pozoru před útočnými výpady hostů, Zygmuntovu ránu po jednom z nich zlikvidoval opět Furch.

Litvínov vyhrál na ledě Brna 2:1 a je blíž k postupu do semifinále. Zápas rozhodl až v prodloužení Hlava Číst článek

Kometa si převahu, ale i slabší produktivitu přenesla i do třetí třetiny. Nezměnila to ani opět neplodná přesilovka. Litvínov musel více otevřít hru ve snaze minimálně vyrovnat. Pomohlo mu k tomu celkem zbytečné vyloučení Pospíšila, po němž přesilovku zužitkoval Kirk a osmým gólem v play off vyrovnal.

Ve zbývajícím čase základní hrací doby měli opět mírnou převahu brněnští hokejisté, nicméně pevná obrana Vervy nerozhodný stav uhájila a duel šel stejně jako první zápas série do prodloužení.

V něm bylo pro oba týmy prioritní neudělat chybu. Do náznaku šancí se dostali Zaťovič s Cingelem, což opět dokumentovalo větší útočnou aktivitu Komety. Jenže v 70. minutě se dostal do brejku na levém křídle Hlava a prudkou střelou k tyči rozhodl o výhře Vervy.