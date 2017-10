Litvínovu se nedaří. 'Děláme maximum, aby se mužstvo zvedlo. Není to nic příjemného,' říká Rulík

Sedmkrát museli litvínovští hokejisté ve Vítkovicích poslouchat oslavné jingly po gólech domácích. Střídačka pak už působila hodně letargicky a z ledu odcházeli hokejisté se svěšenými hlavami. Podeváté v řadě.

„Určitě mi to není jedno. Samozřejmě děláme v realizačním týmu maximum proto, aby se to zlepšilo, aby se mužstvo zvedlo. Ale není to nic příjemného,“ říká pro Radiožurnál trenér Litvínova Radim Rulík.

Před dvěma roky byl s Litvínovem na vrcholu, zvedal mistrovský pohár. Pomistrovská sezona ale v mnohém připomíná tu letošní. „Je to podobné. Samozřejmě každá ta sezona je jiná, ale my jsme se na tu sezonu letos chystali daleko pečlivěji než na tu pomistrovskou. Jsem přesvědčený, že hráči natrénováno mají, ale prostě mají obavu a jsou zabrzdění.“

Zato trenér litvínovských brankářů Zdeněk Orct, sám bývalý vynikající gólman, mezi oběma špatnými sezonami rovnítko nenachází. „Mně se zdá, že je to ještě horší.“

I když šatna i střídačka působí zvenčí mrtvě, tak Orct v náladě v mužstvu až tak problém nevidí. „Ta nálada není poraženecká, to vůbec ne. Ale vím, jaké to je. Sám jsem si to mockrát prožil na vlastní kůži. Je to strašně těžký. Jedna věc je to říkat, to je jednoduché, a druhá věc pak realizovat to, co si řekneme,“ popisuje bývalý brankář.

Špatné výsledky mužstva většinou odskákají nejvíc brankáři. Pavel Kantor ve Vítkovicích po pátém gólu střídal a do hry šel Michael Petrásek. „Já se je snažím udržet co nejvíc v pohodě. Z dlouhodobého hlediska nejde, aby se gólmani nesvezli s tím týmem a obráceně. Je to těžké, snažím se, aby si to tak nevpouštěli do hlavy. Aby chytali pořád stejně, protože oba dva chytat umí,“ dodal Orct.

Litvínovu ve svízelné situaci nepomáhají ani zranění klíčových hráčů. „Máme zraněného Viktora Hübla. Nevíme, kdy nastoupí. Potřebovali bychom ještě jednoho středního útočníka. Na tom jsme se s vedením shodli, takže na tom pracujeme. Máme zraněného Petera Jánského, který nám taky chybí. Potřebovali bychom, aby se nám to trochu uzdravilo,“ doplňuje Radim Rulík.

V neděli Litvínov čeká mistrovská Kometa, která vede extraligovou tabulku i letos.

Tipsport extralilga (PLATNÉ K 14. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. HC Kometa Brno 12 10 0 2 50:26 29 2. HC Škoda Plzeň 12 9 0 3 54:25 27 3. HC Oceláři Třinec 12 7 0 5 37:29 22 4. Piráti Chomutov 12 7 0 5 32:29 21 5. Mountfield HK 12 7 0 5 24:23 21 6. HC Sparta Praha 13 7 0 6 35:36 20 7. HC Vítkovice Ridera 13 6 0 7 35:33 18 8. Aukro Berani Zlín 12 7 0 5 28:26 18 9. BK Mladá Boleslav 12 5 0 7 28:26 18 10. HC Dynamo Pardubice 13 5 0 8 30:43 15 11. HC Olomouc 13 5 0 8 27:43 14 12. HC Dukla Jihlava 11 4 0 7 29:33 13 13. Bílí Tygři Liberec 11 4 0 7 20:37 12 14. HC VERVA Litvínov 12 2 0 10 16:36 7