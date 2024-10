Litvínovu se povedl tah s cizinci. Šampionát v Česku byl top, ale už makáme na další akce, hlásí Rulík

V květnu dotáhl českou hokejovou reprezentaci k zisku titulu mistrů světa. Navíc na domácím šampionátu v Praze. V pořadu Na place trenér národního týmu Radim Rulík prozradil, kolik dní zlaté mistrovství slavil, ale také jak připravuje nominaci na blížící se první turnaj nové sezony Euro Hockey Tour. Co říká na jízdu Litvínova v úvodu extraligy? A jak moc podle něj může letos Jaromír Jágr vytáhnout kladenské Rytíře? Na place Praha 11:40 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík, trenér národního týmu a bývalý hokejista | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Co říkáte na vstup Litvínova do sezony, když ze sedmi úvodních zápasů sedmkrát vyhrál?

Mají výborný tým a chemii. Znovu to skvěle doplnili hráči z ciziny, což je vždy těžké. Většinou ti cizinci potřebují minimálně rok, aby se adaptovali na to, jak to tady chodí, protože si myslí, že ta liga takovou úroveň nemá. Hráči ze zahraničí tu naši soutěž podceňují, pak přijdou a nebodují, což je problém. Týmy totiž berou cizince hlavně kvůli tomu, aby jim pomohli v produktivitě. Litvínov to trefil a skladbu týmu mají skvělou. Mají tři nebezpečné formace, výborné beky a dva skvělé brankáře. Bude důležité, aby udrželi výkonnost bez větších výkyvů, a pak můžou být černým koněm soutěže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra české hokejové reprezentace Radima Rulíka v pořadu Na place

V té sezoně, kdy jsem s Litvínovem udělal jako trenér titul, tak jsme neprohráli víc jak dva zápasy v řadě. I ve finále s Třincem jsme prohráli v sérii na 2:3 a 3:3 a kdybychom prohráli ten rozhodující, tak by to bylo poprvé v sezoně, kdy jsme prohráli třikrát za sebou. My to ale zvládli. Když mužstvo neprohraje tři zápasy v řadě, tak je obrovská šance, aby bojovalo nahoře. Záleží na tom, aby v základní části udělalo umístění v elitní čtveřici.

Jak moc určují úspěch týmu rozdíloví hráči?

Vždy, když jsme měli v kabině lídra, tak to bylo fajn. Za mě to byl třeba Martin Ručinský. Teď je to v Litvínově právě Ondřej Kaše. Když tyhle hráči odvádí správnou práci, tak za nimi pak kabina jde. Je to základ toho, aby byl tým úspěšný.

Je normální, co předvádí Jaromír Jágr?

Není. Byl jsem zrovna na zápase Kladna proti Spartě, kdy skóroval. V posledních měsících jsem se s ním trochu víc poznal a vidím, že to má neskutečně dobře nastavené v hlavě. Dává hokeji všechno, nejen na ledě, ale i mimo něj. Nerozptyluje se ničím jiným a vždy se připraví na další zápas. Pro Kladno je obrovským přínosem, že začal sezonu hned od začátku. Pro každého hráče Kladna je to motivující a i proto bodují. Říkal jsem to už před sezonou, že Kladno bude určitě lepší než loni. Postupně se všichni hráči rozjedou a bude záležet, aby to Rytíři zachytili. Pokud se jim to povede, tak můžou být překvapením, že nebudou na posledním místě.

Vidíme se poprvé od květnového mistrovství světa v hokeji, tak vám musím k zisku zlata ještě pogratulovat.

Děkuji. Gratulace ale patří všem členům realizačního týmu, protože jsme měli skvělou spolupráci, už vlastně z reprezentace do 20 let. Na skladbě týmu jsme se podíleli všichni. S nominací jsem vyšel já jako hlavní trenér, ale bylo to dílo celého realizačního týmu. Šel jsem do rizika. Mohl jsem buď dát nominaci s očekávanými jmény, ale udělali jsme to jinak a vyšlo to. Říkal jsem si, že když se Kanaďané sejdou na letišti a dají to dohromady, tak proč také nejít jinou cestou.

3:01 Gretzky je pro mě nejcennější podpis. Chybí mi bratři Hughesovi a Crosby, říká vášnivý sběratel autogramů Číst článek

Vzal jsem charakterově a mentálně silné hráče. Složili jsme tým, který byl schopen se každým zápasem zlepšovat. Na začátku mě ale upřímně nenapadlo, že by to mohlo dojít až k bojům o zlato. Vše to začíná od brankářů a nám vyšla sázka na Lukáše Dostála. Je to zásluha trenéra gólmanů Ondry Pavelce, kterému se podařilo udělat už Suchánka, který nám pomohl na dvacítkách rok před tím. Všechno do sebe zapadlo.

Nejste už alergický na rozhovory o mistrovství světa v hokeji?

Zas si nemyslím, že by těch rozhovorů bylo až tolik. Snažil jsem se to korigovat, dělal jsem to nejnutnější. Pak jsem se snažil trochu schovat. Od 19. srpna jsem začal jezdit po extralize po trénincích v přípravě a už mám v hlavě jen to, co bude. Už moc neřeším, co bylo.

Introvert na střídačce

Jste na trenérské střídačce introvertní a držíte si stabilní emoce?

Určitě. Když se nám něco povede, tak se z toho nezblázníme, a když se nám něco nepovede, tak se z toho nebudeme hroutit. Alespoň tak to mám směrem k hráčům. Když podlehnete přehnané euforii, tak vás soupeř okamžitě setne. Naopak když na vás leží deka, tak není tým schopen podat, co v něm je.

Nejhorší je, když se hráči něco nepovede a jako trenér na něj ještě hodíte zlý pohled a zašlapete ho ještě níž. To je nepřípustné. Za mě je nejlepší, když má trenér pořád stejný výraz. Pořád jet na stejné koleji, pak nemusí hráč sledovat, jaká bude reakce a může se soustředit jen na hru.

Donesla se ke mně informace, že na Betano Cupu jste tak trochu hráče šmíroval a pozoroval, jak na určitou situaci zareagují. To je součást nějaké sportovní psychologie?

Nemám pocit, že bych je šmíroval. Hlavně jsem je nenechal hrát v jedné sestavě dva zápasy. Pořád jsem to měnil. Hráči byli v nejistotě a hlavně jsem pozoroval, jak reagují na ledě. Na Betano Cupu jsem i realizačnímu týmu představil plány a oni na mě koukali, jak to jako chci udělat. Vysvětlil jsem jim to a souhlasili. Plánem bylo vyhrát jeden zápas, konkrétně se Švédskem. Určitě jsme nechtěli prohrát všechny tři.

Se Švédama to bylo těsné, přestříleli jsme je, byli jsme aktivnější, ale oni nám ujeli po buly, dali gól a pak už jsme tahali za kratší konec. Sestavu a vazby jsme udělali tak, že tam určitě nebudeme dominovat. Pozoroval jsem to z dlouhodobého hlediska a vždy když český tým zahrál na posledním turnaji před mistrovstvím světa skvěle, tak pak šampionát nikdy nedopadl dobře. Pro naši mentalitu je lepší hrát se sevřenou pr**lí a zkusit to z nuly rozjet. Vždy se to pak snažit nastartovat.

41:21 Rulík dal šanci mladým. Snad to otevře oči i dalším trenérům, chválí Lener reprezentačního kouče Číst článek

V realizačním týmu pokračuje Marek Židlický, ale naopak končí Petr Nedvěd kvůli osobním důvodům. Už máte náhradu?

Nemáme. Je to věc svazu. O generálním manažerovi rozhoduje výkonný výbor v čele s Aloisem Hadamczikem.

S Aloisem Hadamczikem jste v pohodě?

Ano. Všem našim cestám do Evropy a do zámoří před mistrovstvím světa dal zelenou, sehnal finanční prostředky, abychom měli ideální podmínky, takže vše splnil skvěle. To v minulých letech nebývalo zvykem. Bavil jsem se o tom třeba s Pepou Jandačem, který říkal, že když byl v reprezentaci, tak rozhodně takové možnosti neměl.

Jak dlouho jste slavil titul mistrů světa?

S klukama hokejistama jsem slavil jeden den. S realizákem pak druhý den. Takže pondělí a úterý po finále.

To jste tomu moc nedal...

Pak ještě v obci, kde bydlím, tak jsem měl mejdan. Nejsem úplně pařící typ, je to hlavně pro hráče.

29:50 Oslavy vypadaly podobně, jako jsme hráli naplno na ledě, směje se Rutta. Proč při finále odešel z tribuny? Číst článek

Viděl jsem žvýkat asi tisíc lidí, ale co vy to předvádíte na střídačce?

Je mi to i vyčítáno. Myslím si, že skupina Kabát má v hokejové skladbě také něco o žvýkačce. Za mě je to běžné. V Kanadě třeba trenéři chroupou led. Během zápasu určité vnitřní napětí mám, takže se i díky žvýkačce víc soustředím a neřeším nic jiného, co do utkání nepatří. Zažil jsem toho za x let v hokeji spoustu.

Už máte pohromadě tým na blížící se Karjala Cup?

Mám tři varianty. Mám to připravené dopředu třeba dva měsíce a pak reaguji podle toho, co se děje v lize. Marek Židlický dá dohromady obránce, já zase útočníky. On cestoval na Floridu, takže jakmile začne NHL, tak bude sledovat hráče tam. Vždy když vidím někoho tady v extralize, kdo mě zaujal, tak mu dám vědět. Máme různé platformy, kde si pustíme na počítači všechna střídání hráčů a můžeme s tím pracovat.

Chceme dát prostor mladším hráčům, ale i hokejistům, kteří zatím nedostali tolik prostoru. Máme tři turnaje, tak to můžeme nějak namixovat. Musíme se dívat na program týmů, nechceme mít žádná zranění z přetížení. Během sezony to nechceme přehánět, ale každopádně pořád je to národní tým a chceme se skvěle prezentovat i na Euro Hockey Tour.