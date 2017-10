Los Angeles láká Kubalíka do NHL. Nechávám to otevřené, říká nejlepší střelec extraligy

Dvaadvacetiletý kanonýr, který hostuje v Plzni ze švýcarského klubu Ambri-Piotta, dostal o víkendu konkrétní nabídku od Kings. Deníku Sport to řekl hráčův zástupce Jiří Hamal. Kubalík nechává zatím možnost odchodu do NHL v rozehrané sezoně otevřenou. Láká ho i případný start na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu. Praha 11:06 27. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Kubalík | Foto: ČTK

Kubalík po minulé sezoně zamířil do KHL, v Ufě ale nezískal při zaplněné kvótě cizinců místo a na konci srpna rozvázal dvouletou smlouvu. Podepsal tříletý kontrakt s Ambri-Piottou, odkud ale také při nadbytečném počtu zahraničních hráčů zamířil do Plzně.

V extralize vládne s 22 body i s 15 brankami ze 17 zápasů statistikám a díky tomu vzbudil zájem v zámoří, kde je volným hráčem. S jeho odchodem by ale musel souhlasit švýcarský klub, který si může Kubalíka z hostování v Plzni v případě potřeby kdykoliv v sezoně stáhnout.

„Navrhli, ať Dominik přiletí, a oni pustí do Švýcarska hráče z farmy místo něj. Jenže tím by se nic nevyřešilo. V Ambri mají kvótu pro cizince plnou. Proto tam Dominik nehraje a působí v Plzni,“ podotkl Hamal. Dodal, že Ambri-Piotta si bude chtít Kubalíka udržet. Navíc švýcarská ligy nemá s NHL dohodu o odstupném za hráče. „Generální manažer Paolo Duca to připomíná. Ale kdyby přece jen souhlasil s odchodem a Dominika uvolnil, může letět,“ uvedl hráčův zástupce z agentury Global Management Group.

Los Angeles v roce 2013 Kubalíka draftovalo v sedmém kole na 191. pozici, ale kontrakt s ním neuzavřelo a práva na nejlepšího střelce extraligy z minulých dvou sezon ztratilo. Kubalík zatím netuší, jak jednání dopadnou, a zvažuje různé varianty vývoje.

„O zájmu LA vím, s tím, že dali konkrétní návrh smlouvy. Reálné to je, ale zároveň chci respektovat smlouvu, kterou mám s Ambri ve Švýcarsku. Ta mě k něčemu zavazuje. Nechávám to na agentovi Jiřím Hamalovi, který přímo s Kings jedná a samozřejmě mě informuje o všem, co se děje. Tuhle možnost jsme probírali, ale není to úplně na programu dne,“ řekl Kubalík Sportu.

Los Angeles řeší potíže s marodkou. Kdyby s Kubalíkem kontrakt podepsalo, muselo by ho vzhledem k jeho působení v Evropě nejprve zařadit na listinu volných hráčů a hrozilo by, že útočníka ihned ztratí.

„Vím o tom, ale až tak detailně jsme to neřešili. Vyšlo zkrátka najevo, že by některé kluby měly zájem, ozvaly se agentům. Mně volali z LA, mluvil jsem s asistentem generálního manažera. Je to příjemné, člověk se zase přiblíží ke splnění svého snu. Ale jak říkám, kontrakt teď mám ve Švýcarsku a nechávám to otevřené,“ prohlásil Kubalík.

„Smlouva ve Švýcarsku mě zavazuje, abych zůstal celou sezonu. S mým odchodem by Ambri muselo souhlasit. Vím jen, že zájem je, a jestli pojedu na turnaj Karjala, že se tam možná s lidmi z těch klubů potkám. Mám radost, že se něco takového objevilo. Ale úplně to neprožívám,“ dodal Kubalík, který by odchodem do NHL přišel o možnost startovat na olympiádě.