O postup do play-off už hokejisté Los Angeles nehrají. Frk si ale chce vybudovat pozici do další sezony

Po strop zaplněné Staples Center ani nevypadalo, že by mu vadilo, že se tu v této sezoně chodí na druhý nejhorší tým NHL. Diváky baví mimo jiné i Martin Frk, který dal v devíti zápasech už pět gólů.

„Bylo to takové divné, takové nahoru, dolu, málo šancí. Oba týmy hrály hodně defenzivně. Moc střel tam od nás nebylo. Je těžké dát gól, když nestřílíme,“ řekl Radiožurnálu český útočník, který si už vypracoval dobrou pozici v týmu a Colorado si na něj dávalo pozor.

Proti brankáři Pavlu Francouzovi se Frk neprosadil při přesilové hře v prodloužení a potom ani při nájezdech. „Vychytal nás, takže dobře pro něj. Škoda, nevadí. Snad příště. Nájezdy popravdě moc nemusím, ale aspoň jsem si to zkusil.“

Na otázku, jak se teď v Los Angeles cítí, odpověděl: „Nemám si na co stěžovat. Z Michiganu sem do LA… Je tu o hodně větší teplo a lepší počasí. V tomhle je to super. Organizace parádní a navíc teď v NHL, to je každého sen. Každý chce hrát v NHL a mám to štěstí, že tu můžu být,“ usmíval se Martin Frk, který o víkendu podepsal novou dvouletou smlouvu v Los Angeles, už nastupuje ve druhé formaci.

Jenže v týmu, který je druhý nejhorší v celé soutěži, a tudíž nemůže mít Frk velké týmové ambice. „Škoda, že jsme v tabulce tam, kde jsme, že se nedá hrát o play-off. Ale aspoň si udělám místo na příští rok, aby až zase bude kemp, aby věděli, jaký jsem hráč. Udělat si pozici na příští sezonu. Na tom se teď snažím pracovat,“ vyprávěl bojovný šestadvacetiletý hokejista, který by v týmu rád zůstal i proto, že se v Kalifornii zabydlel a přišel na její stinné stránky.

„Zaplať Pánbůh bydlím kousek od oceánu, kousek vedle tréninkové haly, což je super místo. Jako město je to šílenost, když se sem jede. Dvacet kilometrů mi trvá hodinu. Je to pakárna. Jsem rád, že sem jezdím jen na zápas. Jinak jsem si na to zvykl. Jediné, co bylo, je pořád to počasí. Je pořád teplo. V lednu pořád chodit v kraťasech a tričku je určitě dobré. Ale někdy mi to leze krkem a jsem rád, že jedeme někam ven, kde je trochu zima a mám trochu jiné oblečení, než pořád kraťasy a tričko,“ dodal Frk.

To se mu ale v nejbližších dnech nesplní, takže bude Martin Frk muset v dalších dnech „trpět“ 28 stupni a jasnou oblohu.