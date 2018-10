Luděk Bukač v nové knize vzpomíná na propadák na Světovém poháru 1996, bez kterého by možná nebylo Nagano

Říká se, že čeští hokejisté by v roce 1998 na olympijských hrách v Naganu možná nikdy nezískali zlato nebýt propadáku o dva roky dříve na Světovém poháru. Tým čerstvých mistrů světa posílený zámořskými hvězdami Jágrem, Nedvědem nebo Holíkem nevyhrál ani jeden zápas a s velkolepou akcí se rozloučil už po skupině. Na jeden z nejhorších turnajů v historii českého hokeje teď vzpomíná ve své nové knize tehdejší trenér české reprezentace Luděk Bukač. Praha 19:41 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Bukač | Foto: Fotobanka Profimedia

„Je to taková kaňka. Když to vezmu jen ze svého hlediska, tak mi chybělo, že jsem se po skončení turnaje neomluvil veřejnosti,“ přiznává Radiožurnálu Luděk Bukač. Po 22 letech od památného propadáku Bukač dobře ví, co by při Světovém poháru v roce 1996 udělal jinak. Problém se podle něj začal rodit už při skládání týmu.

Zatímco o pár měsíců dřív si Bukač sestavil mužstvo podle svých představ, se kterým pak ve Vídni došel bez jediné prohry až k titulu mistrů světa, tak na světovém poháru měl některá jména v sestavě de facto od začátku daná. Fanoušci, novináři, ale i zámořští pořadatelé si na turnaji přáli největší esa z NHL.

DOKUMENT: Příběh týmu z Nagana 1998. Od debaklu s Německem po olympijské zlato Číst článek

„To byl ten problém. Někteří hráči se do mužstva nemohli dostat kvůli tomu, že si novinář, diváci a funkcionáři od začátku žádali jména ze zámoří, to byla chyba.“

'Jedna velká party'

A tak se na soupisce vedle hokejistů z tuzemské extraligy objevili i Jaromír Jágr, Bobby Holík nebo Petr Nedvěd, pro kterého ty byla na dlouho jediná možnost startu za rodnou zemi. Kvůli účasti na olympiádě v dresu Kanady totiž na akcích mezinárodní hokejové federace nesměl v českém dresu hrát.

Jenže právě dvě největší české hvězdy Jágr a Nedvěd se Bukačovi omluvili z přípravného utkání ve Švédsku, a když pak Jágr navíc nedorazil na oficiální týmový sraz, tak chtěl Bukač ještě před turnajem složit svou funkci.

„On se neomluvil a změnil si svůj program, tak jsem chtěl utéct z boje. Člověk ale dělá chyby, měl jsem to udělat,“ ví dnes Bukač.

Nakonec tedy i díky přemlouvání kolegů u mužstva zůstal, čehož později litoval. Český hokejový dream team totiž nešlapal, jak měl, na ledě si hráči nerozuměli a po třech ostudných porážkách s Finskem, Švédskem a hlavně s Německem je čekal rychlý konec. Podle Bukače hráči turnaj podcenili, jednu z možných příčin propadáku naznačil v dokumentu Pásky z Nagana i Jaromír Jágr.

Zlatí hoši z Nagana. Před 20 lety 'přepsali dějiny', dnes vedou psí hotel, trénují nebo podnikají Číst článek

„Byla to skupinka možná šestnácti sedmnácti hráčů stejného věku. Jednadvacetiletých, dvaadvacetiletých nebo třiadvacetiletých. Skoro všichni jsme myslím byli sami, takže si to dovedete představit, byla to jedna velká party. Když jsme pak přijeli do hokejového kempu, nebyli jsme připraveni,“ popisoval Jágr.

Upřímný Hašek

Jedním z mála hráčů, které Bukač za jejich přístup ke Světovému poháru ocenil, byl Dominik Hašek. Brankář, který přitom v týmu vůbec nebyl. Luďku Bukačovi totiž před turnajem na rovinu řekl, že v létě, kdy se Světový pohár konal, nebude ještě připravený. I po 22 letech si Bukač Haškovu upřímnost cení.

„Jistě, cením si toho. Říkal, že se připraví na Nagano a že s ním na to můžu počítat.“

A jak Dominik Hašek Luďku Bukačovi slíbil, tak také učinil. Do Nagana se připravil opravdu skvěle a svými bezchybnými výkony táhl mužstvo za největším triumfem v historii. To už ale Luděk Bukač sledoval jen doma z obýváku a místo něj stál na reprezentační střídačce trenér Ivan Hlinka, muž, kterého Bukač při své rezignaci na začátku roku 1997 doporučil jako svého nástupce. I o tom píše dvojnásobný trenér mistrů světa Luděk Bukač ve své knize Moje hokejové století.