‚Stoprocentně správné rozhodnutí.‘ Dostálovi se ve Finsku daří, pochvaluje si novou životní zkušenost

Úspěšnost zákroků těsně pod 93 procenty, průměr hluboko pod dvěma obdrženými góly na zápas. O taková čísla většina hokejových brankářů marně usiluje celou kariéru, brněnský odchovanec Lukáš Dostál se jimi může pochlubit po první kompletní sezoně v mužském hokeji. Může teď přemýšlet i o NHL poté, co má za sebou sezonu ve finském Ilvesu Tampere, kde získal ocenění pro nejlepšího gólmana ligy. Brno 18:51 11. dubna 2020

„Za tu šanci, kterou jsem od vedení Ilves dostal, jsem nesmírně vděčný. Přesun sem bylo stoprocentně správné rozhodnutí. Také bych nechtěl zapomenout poděkovat panu Zábranskému, který mě pustil do Finska, přestože jsem měl platnou smlouvu v Kometě,“ vrátil se Lukáš Dostál do loňského roku, kdy se rozhodl opustit pohodlí mateřské Komety Brno a vydal se za dobrodružstvím do Finska.

Největší přínos tohoto rozhodnutí podle něj není vyloženě hokejový, nová zkušenost mu pomohla celkově dospět.

„Je to jiná země, jiný život. Poprvé jsem bydlel bez rodiny a tímhle směrem to pro mě byla nová zkušenost,“ popsal Radiožurnálu.

Po úspěšné sezoně čeká Dostála další rozhodování – jestli už není čas odejít do zámoří bojovat o místo v Anaheimu. S tímto klubem NHL má podepsaný nováčkovský kontrakt.

„S Anaheimem v kontaktu jsem, ale je tu háček, že sezona v NHL se zatím jen pozastavila, neskončila. Takže je těžké říct, co bude do budoucna. Ani ostatní kluci z týmu, kteří by případně mohli do zámoří, zatím nic nevědí,“ nedokáže zatím devatenáctiletý brankář říct, jak se bude dál vyvíjet jeho kariéra.

Aby byl co nejlépe připravený, tak se na rozdíl od většiny českých hokejistů působících v zahraničí nevrátil po předčasném konci sezony domů.

„Jsem pořád ve Finsku, protože tu budu přes léto zůstávat a připravovat se s Ilvesem na další sezonu,“ nechce juniorský reprezentant podcenit přípravu na další ročník. Ať už ho stráví ještě ve Finsku nebo se vydá do zámoří bojovat o šanci v NHL.