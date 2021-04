Pro hráče z Evropy je to horší, myslí si Radil o dlouhé přípravě před mistrovství světa v hokeji

Tak trochu stranou zájmu a měsíc a půl před vrcholnou akcí se teď připravuje hokejová reprezentace. O hráčích z NHL nemůže být řeč – stejně jako o tom, jak by mohla vypadat závěrečná nominace. Už teď je ale v kádru pár hráčů, kteří by se mohli do lotyšské Rigy podívat. Jedním z nich je například útočník Lukáš Radil. Praha 14:21 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Klepiš (vlevo) a Lukáš Radil (vpravo) | Foto: Lehtikuva/Jussi Nukari | Zdroj: Reuters

Jen málo hráčů ze současně nominovaných si nakonec na šampionátu v Rize zahraje, ale třeba Lukáš Radil z moskevského Spartaku má šanci celkem velkou.

„Furt se bojuje o mistrovství světa a pořád to má zvuk. Pro mě osobně je to motivace velká,“ říká Radil.

Zvuk bude mít pro Lukáše Radila i přesto, že v době pandemie bude s mnoha omezeními, jak pro hráče, tak pro fanoušky.

Příprava na něj bude dlouhá, ale i když po konci sezony v KHL v dresu Spartaku Moskva je znovu v hokejové šatně, čas strávený přípravou ho nemrzí.

„Bez manželky jsem tam byl celou dobu a teď jsou to dva týdny v Praze, což je super, protože tady žiju a můžeme být s Klárou spolu,“ pochvaluje si reprezentační útočník.

Dlouhá příprava

Radil teď bude absolvovat dlouhý kemp před šampionátem, do národního týmu budou postupně přibývat hráči, kteří vypadnou z extraligy, popřípadě ti, co se jich nebude týkat play-off v jiných elitních ligách. A trvat to bude ještě týdny.

„Začínáme teďka kempy a mistrovství je za dva měsíce, což pro nás hráče z Evropy je horší. Jak to ale jinak udělat, že jo,“ říká třicetiletý útočník, který hrál jednou na světovém šampionátu a jednou na olympijských hrách.

„Já si myslím, že je to i o tom, kolik kluků přijede z Ameriky.“ říká Lukáš Radil, který se jako jeden ze zkušenějších bude s národním týmem připravovat do čtvrtka.

A pak nejspíš znova a znova a bude doufat, že si zahraje na šampionátu v lotyšské Rize, který startuje netradičně pozdě – 21. května.