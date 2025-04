Čekáme, jak dopadnou vyšetření, sdělil kouč Pardubic Hořava k Sedlákovi. Ten strávil noc v nemocnici

Pardubičtí hokejisté porazili ve třetím semifinále play-off Hradec Králové na svém ledě 4:0 a v sérii vedou 2:1 na zápasy. Radost po zápasu ale v pardubické kabině nebyla. V sedmé minutě duelu se totiž po střetu s hradeckým Martinem Pláňkem zranil po pádu na hlavu kapitán Dynama Lukáš Sedlák. Z ledu ho následně odvezli záchranáři na nosítkách. Sedlák podle klubového webu strávil noc v nemocnici a v úterý byl propuštěn do domácího léčení. Pardubice 10:09 8. 4. 2025 (Aktualizováno: 10:41 8. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Sedlák opouštěl hrací plochu na nosítkách | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Pardubičtí hokejisté vyhráli ve třetím semifinále play-off Tipsport extraligy nad Hradcem Králové 4:0 a v sérii vedou 2:1 na zápasy. Radost z výhry jim ale kalí vážné zranění kapitána Lukáše Sedláka.

„K hokeji nemám vůbec nic, jen mám strach o zdraví Lukáše Sedláka. To je jediné,“ měl jedinou starost po zápasu hlavní trenér pardubických hokejistů Miloslav Hořava. Výkon týmu i výsledek v tu chvíli nebyly důležité.

„Čekáme, jak dopadnou vyšetření. K ostatnímu opravdu nic neřeknu, protože mě to vůbec nezajímá, hokej je úplně na druhé koleji,“ dodal trenér Dynama.

Náročná byla celá situace i pro hráče. Sedlák zůstal bezvládně ležet u mantinelu, okamžitě k němu přispěchal klubový doktor a velmi rychle signalizoval, že potřebuje pomoc záchranářů.

Pro ostatní tak bylo po dlouhých a vypjatých minutách složité se vrátit hlavou do zápasu a nemyslet na to, co viděli před chvílí.

„Těžké to je. Naštěstí Lukáš přišel při vědomí, když opouštěl kluziště, ale musíte odvrátit zrak, soustředit se na hru a pokračovat v zápase. Nic jiného vám nezbývá,“ pokračuje autor jedné z pardubických branek Patrik Poulíček.

Emoce jsou v play-off běžné, a když dojde k takovému zranění, je o to těžší udržet je pod kontrolou.

„Musím říct, že to bylo to nejtěžší. Nepamatuji, kdy jsem to zažil naposledy. Musím říct, že klobouk dolů před hráči, jak to zvládli,“ připustil kouč Hořava.

Po zákroku tam na sebe ještě slově pokřikovali hráči obou střídaček. Emoce byly všude a bylo jich plno.

„Vzbudilo to nějaké emoce, ale nenecháme se mlátit a postavíme se jeden za druhého, takže když jsme viděli, co se stalo, tak nemohl čekat jinou reakci, než jaká přišla,“ řekl k zákroku na kapitána Sedláka ve třetím zápasu semifinálové série s Hradcem pardubický útočník Patrik Poulíček. Čtvrtý duel série je na programu v úterý od půl šesté.

Podle vyjádření pardubického klubu byl Sedlák v úterý propuštěn z nemocnice a nyní ho čeká domácí léčba. Podrobnější informace však vedení během play-off sdělovat nehodlá.

Je to pár minut, co byl Lukáš Sedlák propuštěn z pardubické nemocnice, kde strávil noc. Podstoupil řadu vyšetření, je stabilizovaný a mimo ohrožení života. Lukáše čeká domácí léčení.



Více detailů ohledně zdravotního stavu a termínu návratu v probíhajícím play off zveřejňovat… pic.twitter.com/tgb99oRnJu — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) April 8, 2025