Lundell a Tkachuk zařídili výhru Floridy. Vejmelka odchytal za Arizonu třetí třetinu proti Minnesotě

Minnesotu dostal do vedení v patnácté minutě z přesilové hry Joel Eriksson Ek a 21 sekund před druhou přestávkou zvýšil Jonas Brodin. Hosté uspěli před druhým gólem s trenérskou výzvou a rozhodčí odvolali trefu Nicka Schmaltze kvůli nedovolenému bránění brankáři.

LET HIM COOK 🧑‍🍳 #mnwild pic.twitter.com/8qC6eGSokR

Minnesotu dostal do vedení v 15. minutě z přesilové hry Joel Eriksson Ek a 21 sekund před druhou přestávkou zvýšil Jonas Brodin. Hosté uspěli před druhým gólem s trenérskou výzvou a rozhodčí odvolali trefu Nicka Schmaltze kvůli nedovolenému bránění brankáři. „Cítil jsem, že je (Barret Hayton) v brankovišti. Zasekli jsme se nohama a nemohl jsem zasáhnout,“ řekl gólman Minnesoty Marc-André Fleury k neuznané brance.

Na začátku třetí třetiny snížil Logan Cooley, ale Wild vrátil dvougólový náskok Matt Boldy. Hostující útočník se probojoval za obranu Arizony a střelou mezi betony překonal Vejmelku, který nahradil zraněného Connora Ingrama. Coyotes prohráli posedmé v řadě, zatímco Minnesota vyhrála po Utkání hvězd i čtvrtý zápas.

HE CANNOT BE STOPPED LADIES AND GENTS#mnwild pic.twitter.com/kSizFKXOaj