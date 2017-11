Má za sebou už 31 zápasů v NHL, při premiéře v reprezentaci však bude brankář Mazanec nervózní

Několik premiér mohou sledovat čeští fanoušci při pátečním odpoledním zápase hokejové reprezentace. Ta nastoupí ve 14 hodin k utkání proti Švýcarsku a poprvé to bude v rámci Euro hockey tour. Další premiérou je to, že se do branky postaví Marek Mazanec. Ten už má za sebou zápasy v NHL, KHL i v české extralize. Helsinki 11:50 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr ze zápasu Česko Švédsko | Zdroj: Reuters

„Je to jeden ze snů, jeden z hokejových cílů. Většinou nebývám nervózní, ale přeci jenom je to premiéra a první zápas v reprezentaci v mojí kariéře. Jak jsem to míval kdysi, do první střely budu asi nervózní a až chytnu tu první, bude to dobrý,“ usmívá se Marek Mazanec.

Ten je se svými 193 centimetry nepřehlédnutelná postava v českém brankovišti. Přesto, že dnes ho čeká premiéra v seniorské reprezentaci, odehrál už tenhle šestadvacetiletý odchovanec Plzně chytající v obráceném gardu v dresu Nashvillu 31 zápasů v NHL.

„Má samozřejmě své přednosti, a to nejenom ty gólmanské. Já si myslím, že vydržet takhle dlouho v severní Americe i v tom dvoucestným systému, není jednoduchý. Samozřejmě měl trochu smůlu, že tam byl Pekka Rinne, což je fantastický brankář. Zkušenosti samozřejmě má, navíc je relativně mladý,“ věří trenér brankářů národního týmu Petr Jaroš

Množným číslem myslí i na Pavla Francouze. Tihle dva kamarádi už spolu jednou tvořili brankářskou dvojici v jednom týmu, teď po osmi letech se sešli znovu, jenže ne v Plzni jako před lety, ale v reprezentaci a vycházejí spolu na výbornou

„Je vidět, že to jsou dobrý kamarádi. Když jsme dělali videorozbor s Pavlem po tom zápase, tak si tam přišel Máza sednout a koukali jsme na to spolu. Řešili jsme ty situace a povídali jsme si o nich. Je to samozřejmě lepší, než kdyby na sebe koukali skrz prsty,“ dodal Jaroš.

Pohoda gólmanů by se mohla přenést i na celý český tým a v zápase se Švýcarskem by tak mohl český celek naplnit plán Marka Mazance

„Plán je hlavně vyhrát. To je cíl. Je jedno, když vyhrajeme třeba 9:8, hlavně ať se vyhraje. Když za stavu 8:8 chytnu gólovku, a pak se vyhraje, tak můžeme být spokojení všichni,“ usmívá se Marek Mazanec.