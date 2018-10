Mám šanci dostat se zpátky, říká Martin Nečas. O návrat do NHL bojuje na farmě

Z české invaze mladíků do NHL je na začátku sezony spíš boj v nižší soutěži. Na minulém draftu nejlépe umístěný Čech Filip Zadina se v Detroitu zatím neprosadil, další nadějný mladík Martin Nečas vydržel v prvním týmu jen chvíli. Na farmě v NHL teď bojuje o to, aby se mohl vrátit za svým brankářským krajanem. Charlotte, Praha 20:35 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas debatuje s trenérem Josefem Jandačem. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Zatímco gólman Caroliny Petr Mrázek posílá do probouzejícího se Česka vzkazy po zápasech NHL a mluví v nich třeba o tom, jak ho překonal Tomáš Hertl ze San Jose, Mrázkův ještě nedávný spoluhráč Martin Nečas je na farmě - asi dvě a půl hodiny autem směrem na západ.

Martin Nečas si připsal premiérovou trefu v NHL, prohru Caroliny neodvrátil Číst článek

„Určitě je to tady trošku jiné než NHL. Každý chce jít nahoru a podle toho to vypadá,“ říká Martin Nečas po telefonu Radiožurnálu z Charlotte.

Za tamní Checkers odehrál zatím 4 zápasy, bod nemá. Na rozdíl od NHL, kde už trefil. Když o prvním gólu Nečase v NHL informoval twitter Caroliny, mohli jste si o Nečasově gólu přečíst: „first of many.“ Tedy - první z mnoha gólů v NHL.

Jenomže správce sociální sítě není zároveň správcem hokejového týmu, a tak Martin Nečas se svým čerstvým pukem za úvodní gól v NHL putoval na farmu.

„Říkali mi, že to nebylo o tom, že bych hrál nějak špatně, ale bohužel se jeden hráč zranil, tak jsem hrál na centru a byli jsme taková defenzivní lajna,“ vysvětluje.

Martin Necas - Carolina Hurricanes pic.twitter.com/kjFU2fG8km — First NHL Goals (@FirstNHLGoal) 17 October 2018

Martin Nečas hrál většinou 8 až 10 minut za zápas ve formaci, která měla z úkol spíš bránit. Jednoduše si moc nezahrál a tím v Carolině nechtěli trápit, na farmě v Charlotte si zahraje víc.

„Řekli mi, že mám šanci se dostat zpátky a že to může být brzo. Uvidíme, jak to bude. Budu se snažit, abych se zpátky dostal,“ vzkazuje z Charlotte hokejista Martin Nečas.

O českého kolegu v podobě Mrázka v Carolině tak prozatím přišel, ale i na farmě si může promluvit mateřským jazykem. Ne, že by to snad nutně potřeboval, protože rozhovory dává běžně v angličtině, ale třeba s bývalým Sparťanem a slovenským hokejistou Michalem Čajkovským, se kterým se zatím neradují z posunu do NHL, mohou v neděli společně oslavit 100 let od vzniku Československa.