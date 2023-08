‚Mám tady velkou možnost se pořád učit.‘ Polášek se chce po příchodu do Třince porvat o sestavu

Zkušený dvaatřicetiletý obránce ale do mistrovského týmu přichází skromně bojovat o sestavu.

„Bylo to hodně rychle. Vše vzniklo a dotáhlo se do konce minulého týdne. V létě jsem se připravoval a čekal na nabídku, která by dávala smysl. Třinec byl priorita, řešili jsme to po sezoně, a když se ozvali teď, tak jsem byl rozhodnutý za jakýchkoliv podmínek to jít zkusit,“ říká.

Ve smlouvě má ale bývalý reprezentant, který si kromě zámoří zahrál v Rusku i Finsku, že musí o místo v extraligové sestavě zabojovat. Rozehrát se může i v prvoligovém Frýdku-Místku.

„Přišel jsem s tím. Ne že hrát, ale s možností se poprat o to, abych si tady mohl zahrát. Když je je to Třinec, tak mi to za to stojí. I kdybych se neprobojoval do sestavy, musím zůstat v zápřahu. A jestli to pro mě znamená, že půjdu pomoci Frýdku, tak půjdu pomoci Frýdku,“ bere svou pozici Polášek věcně.

Trenéra Zdeňka Motáka zná přitom z mateřských Vítkovic i poté ze Sparty. Ale nepředpokládá, že by mu to mělo pomoct.

„Nemůže. Když jsme si volali, pravidla jsme si jasně řekli. On sám mi řekl, s čím přicházím a že vše záleží jen na mně. Pana Motáka znám s tím, že je to férový chlap, a vím, že když šanci budu mít, tak to nebude tím, že by mi pomáhal. Ale bude to tím, že jsem si to uhrál,“ tvrdí Polášek.

Jako zkušený hokejista ale nepředpokládá, že by si místo mezi Oceláři nevybojoval.

„Oni měli svoje důvody, proč by to tak mohlo být, a já jsem přišel s tím, ať mi dají měsíc a že v základní sestavě budu. Oni mají důvody se bavit i o této možnosti, já si to ale nepřipouštím,“ přibližuje.

Spoluhráče z týmu zná

Úplně do neznámého prostředí ale Polášek nepřichází. Tým, který získal poslední čtyři mistrovské tituly, zná velice dobře.

„Je to tady hodně specifické, protože tady se tým moc nemění. Já proti těm klukům hraju třeba už osm let s tím, že hodně z nich, se kterými jsem se potkal v reprezentaci, tak tady je. Nemám to tak, že bych tady nikoho neznal,“ vysvětluje Polášek s tím, že zná zhruba dvě třetiny týmu.

Se Spartou na Třinec v posledních dvou letech střetl v play-off a vždy opravdu narazil. Jednou ve finále, loni už ve čtvrtfinále. A chce poznat vítěznou mentalitu Ocelářů.

„To je ten hlavní důvod, proč jsem přišel. Vím, že se tady děje něco dobrého. A já bych se chtěl dozvědět, co to je a co za tím stojí. I když je mi 32 let, tak tady mám velkou možnost se pořád učit,“ dodává Adam Polášek po přestupu do mistrovského kádru.

