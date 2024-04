Máme důvod si věřit. Můžeme třineckou nadvládu zlomit, věří po pátém finále pardubický útočník Radil

Během pěti minut z celkem hodiny hry bylo hotovo. Hokejisté Pardubic porazili v dalším finále extraligy Třinec 3:0 a v sérii vedou 3:2 na zápasy. Už v pátek mohou slavit v Třinci, který titul znovu obhajuje. Pardubice 10:54 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Radil skóroval v pátém finále proti Třinci | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Hokejové Pardubice jsou extraligovému titulu po dvanácti letech zase o kousek blíž. První šanci k jeho zisku budou mít už v pátek v Třinci. To protože v domácím zápase vyhráli 3:0 a v sérii vedou 3:2 na zápasy. Pardubicím stačila k rozhodnutí pětiminutová pasáž hry ve druhé třetině. Během ní daly všechny branky.

„Myslím, že u jednoho gólu jsme byli na ledě jenom čtyři, někdo zapomněl vystřídat. A volný hráč pak dával gól,“ litoval třinecký útočník Andrej Nestrašil.

On sám mohl dát zápasu úplně jiný průběh. Jeho velkou šanci ale v první třetině gólman Dynama Roman Will vychytal a na začátku druhé třetiny přišel velký pardubický tlak. V rozmezí minuty a půl se po podobných akcích po přihrávce zpoza branky prosadili Lukášové Radil a Sedlák.

„Když vás soupeř netlačí a nedostáváte se pod tlak, tým to cítí, lidi to cítí a začnou o to víc fandit. Tohle může rozhodovat zápasy a myslím, že tentokrát jsme to zvládli my lépe,“ popisoval Sedlák, jak jeho tým dlouho točil soupeře v jeho obranném pásmu.

Na odpověď se Třinec nezmohl, Will všechno vychytal a výrazně pomohl přiblížit Pardubice na jeden zápas k titulu. „Máme důvod si věřit, máme důvod mít sebevědomí. Kdo jiný to může zlomit,“ burcoval Radil.

Jenže na druhé straně je utkáními play-off protřelý a zkušený Třinec. Je zvyklý vítězit. Nevzdat se ve chvíli, kdy v sérii prohrává. A hlavně je namlsaný tituly z minulých let. Byl u toho a je i teď ve finále Nestrašil.

„Samozřejmě člověk to tak může brát, že my už nějaké tituly máme. A je to horší, protože to je jak droga a my tu drogu chceme zpátky,“ vysvětlil na výhrách závislý třinecký útočník.

Jeho tým ale potřebuje vyhrát dvakrát, aby měl popáté v řadě zlato. Pardubicím stačí jedna výhra a v hokejovém městě se může slavit titul po dvanácti letech.