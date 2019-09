Vedení o tři góly nic neznamená. Nikdy není po zápase, říká brankář Hradce Mazanec

Hokejisté Hradce Králové mají v extralize první body v této sezoně. Ve druhém kole vyhráli na ledě nováčka z Kladna 5:2. Přitom k zápasu nastoupili necelý den poté, co prohráli zápas úvodního kola doma s Libercem. Brankář Hradce Marek Mazanec v pozápasovém rozhovoru Radiožurnálu řekl, že se zatím zdá, že Mountfield bude většinu týmů v lize přehrávat a že může pomýšlet na nejvyšší příčky. Kladno 7:17 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradecký brankář Marek Mazanec | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Tak to je. Jeden zápas se nepovede, občas to toho gólmana netrefuje, ať udělá cokoliv, takže jsem vděčný, že jsem dostal znovu šanci,“ reagoval na zápas s Libercem brankář Marek Mazanec.

Poslechněte si rozhovor Františka Kuny s brankářem Hradce Markem Mazancem po zápase s Kladnem

Máte za sebou vítězný zápas na kladenském ledě. Nebylo už tak trochu po zápase ve čtvrté minutě, kdy to bylo 2:0?

Myslím, že nikdy není po zápase. Když se koukneme na výsledky, co hrála třeba Plzeň – Sparta první zápas, tak je vidět, že nikdy není po zápase. Vedení o tři góly v téhle lize nic neznamená a může to dopadnout všelijak.

Jaké bylo Kladno? Je to nováček, odborníci ho tipují na sestup, tak jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Dali jsme tři góly hned ze začátku a tlačili jsme celý zápas Kladno, i když hráli výborně, sráželi se a nedali puky zadarmo. Takže smekám před Kladnem, jak se o to dokážou poprat.

Jak se vám zatím v Hradci líbí a co vám ukázaly první dva zápasy?

Hradec jako město výborný, tam nemám jedinou námitku. A úvodní zápasy ukázaly, že asi většinu týmů budeme herně přehrávat, ale stávají se nám situace, že nám ujíždí hráči, takže když si na to dáme pozor, tak si myslím, že můžeme pomýšlet na nejvyšší příčky.

Nevypsal Radek Smoleňák nějakou prémii, protože tady lítal, byl dost agresivní, na Kladně hokejově vyrostl, tak se tady chtěl předvést? Byla to od něj trochu divočina.

Něco tam vypsal, ale seděl jsem za rohem, takže nevím, kolik vypisoval.

Na Marka Mazance šlo na kladenském ledě 18 střel. K dalšímu zápasu nastoupí Hradec Králové v pátek doma proti Plzni. S vědomím poslední výhry 5:2 na ledě staronového týmu v extralize.