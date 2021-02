Mazanec po sezoně skončí v Hradci. ‚Chci udělat co nejlepší výsledek,‘ odmítá tvrzení o ztrátě motivace

„Přicházela mi každý den řada dotazů, jak to vypadá s Markem, a nechtěl jsem fanoušky natahovat, nebo jsem jim nechtěl dávat nepravdivé informace. A i Markovi jsem řekl, že to zveřejním, s čímž neměl problém,“ vysvětlil Radiožurnálu důvod zveřejnění informace o tom, že spolupráce s devětadvacetiletým gólmanem po sezoně končí, generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Zpráva ovšem zaskočila mnoho fanoušků. „Je zvláštní, že se tahle zpráva objevila v průběhu sezony, ještě poměrně daleko před play off. Bude teď zajímavé sledovat, zda bude nasazován do zápasů a pokud ano, také jaké budou jeho výkony,“ pokládá si otázky dlouholetý příznivec hradeckého hokeje Jiří Nádvorník.

„Nemění se vůbec nic, protože bude chytat ten, kdo bude mít lepší momentální formu. Chceme za každou cenu udělat úspěch, chceme uhrát minimálně semifinále,“ odpovídá na otázky a přibližuje cíle pro letošní sezonu trenér brankářů Robert Horyna.

Také Marek Mazanec ani v nejmenším nepřipouští možnost, že by dřívější informace o ukončení angažmá v Hradci nějakým způsobem ovlivnila jeho nasazení v zápase: „Každý fanoušek má právo na to, myslet si, co chce. Co já vím o sobě, tak jsem profesionál a pro mě je důležité vyhrávat. A teď jsem pod smlouvou v Hradci a chci tady udělat, co nejlepší výsledek. Takže nějaké pochybnosti o ztrátě motivace a takové věci nepřipadají v úvahu.“

Jakým směrem povedou kroky Marka Mazance po sezoně, zatím není jasné. Rozhodovat se ale nebude sám. „Jsou tam nějaké nabídky, je to v jednání, agent to má ve své moci a mně pak akorát na stůl přijdou nějaké papíry. Musím pak udělat rodinnou radu a musíme se rozhodnout, co bude pro nás nejlepší,“ popsal.

Jisté je, že gólman, který dovedl Plzeň k titulu, odchytal přes 30 zápasů v NHL a byl hlavním strůjcem postupu Hradce do finále Ligy mistrů, bez práce nezůstane.