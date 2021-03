Davidová je druhá v soutěži, jejíž pořadí nesleduje. Nezná ani rozměry terčů, přesto je úspěšně sestřeluje

V biatlonovém kvízu by asi neuspěla, ale důležité je, že terče sestřeluje velmi úspěšně. I díky tomu může Markéta Davidová stále pomýšlet na modrý dres pro nejlepší závodnici do 25 let ve Světovém poháru. Před sprintem v Novém Městě na Moravě je v průběžném hodnocení druhá, i když o tom sama pořádně neví. Nové Město na Moravě 12:40 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Jan Kodet | Zdroj: Český rozhlas

„Ne. Ani na to nekoukám, v podstatě ten žebříček ani nikde není. Nebo možná je, já nevím…“

Ale ano, je a není zase tak těžké ho na internetu dohledat.

„Tak o tom ani nevím. Fakt to neřeším. Asi se těmi čísly ani nechci nijak stresovat,“ přiznává Markéta Davidová.

Víte, jak velké jsou biatlonové terče? Jestli ne, nemáte se za co stydět, netuší to ani nejlepší česká závodnice, přesto že na ně střílí dennodenně. S českými biatlonisty natáčel David Nyč

Modrá je dobrá, a ne že by česká biatlonistka o dres pro nejlepší závodnici do 25 let nestála, jistě by ji slušel, ale prostě nepatří k těm, kteří po večerech detailně studují statistiky a žebříčky a libují si v biatlonové matematice. Čísly se prostě nezabývá.

Ostatně, trochu ji zaskočí otázka, jak velké jsou vlastně v průměru terče na střelnici, přestože na ně míří dennodenně.

„Vím, že něco je jedenáct milimetrů, ne? Ne? Centimetrů? Já nevím, ježiš. To jsem ze sebe asi udělala ještě větší blondýnu, než jsem. Ale jak jsou velké terče fakt nevím. Možná jsem to věděla, když jsem dělala zbroják, to tam možná nějaká taková otázka byla, ale už jsem to teda zapomněla,“ směje se Davidová.

To Michal Krčmář s Ondřejem Moravcem by na tenhle dotaz bez váhání odpověděli, i kdybyste je o půlnoci vzbudili.

„Jo, vím. 4,5 centimetrů vleže a 11,5 centimetrů ve stoje. Troufám si říci, že to bych dokázal říct i ve dvě ráno,“ správně odpovídá Krčmář.

„Nám vždycky Vlastík Vávrů říkal, že je to velké jako víko od popelnice,“ doplňuje ho v žertu Moravec. „Ale to asi není v biatlonu úplně to nejpodstatnější, stačí když člověk umí černé proměnit v bílé,“ dodává.

A co je nejdůležitější, tohle umí mistryně světa Markéta Davidová moc dobře. Ukázat to bude chtít i v pátečním sprintu, který ve Vysočina aréně začne v 17.30.