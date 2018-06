Ani Kometa Brno, ani švédská Mora IK. Slovenský hokejový útočník Bakoš zamíří do Bostonu

Slovenský hokejový reprezentant Martin Bakoš podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem a v příští sezoně se bude snažit prosadit v NHL. Osmadvacetiletý hráč naposledy oblékal dres extraligového Liberce, následně se domluvil na spolupráci s Brnem, ale do přípravy Komety se vůbec nezapojil. Nečekaně totiž zamířil do švédského celku Mora IK. Nakonec je ale vše úplně jinak. Boston 7:48 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský reprezentační útočník Martin Bakoš | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Dostat se do NHL, o tom Martin vždycky snil. Boston jednal rychle a férově, podmínky smlouvy jsou velmi solidní. Taková nabídka se neodmítá,“ uvedl hráčův agent Robert Spálenka z agentury Sport Invest.

„Je to pro mě obrovská výzva, největší šance v životě. O NHL sní každý malý kluk, který začne hrát hokej. Nejsem výjimkou. Teď bude jen na mě, abych dokázal, že si místo v soutěži zasloužím,“ řekl Bakoš.

Extraligový šampion v dresu Liberce ze sezony 2015/16 má za sebou vydařenou sezonu, ve které startoval na olympijských hrách i mistrovství světa. Do NHL může odejít na základě smlouvy mezi Mezinárodní hokejovou federací a NHL, která upravuje podmínky odchodu hráčů z Evropy do zámoří. Bakoš mohl i přes platnou smlouvu ve Švédsku odejít do 15. června.

„Bylo to hodně rychlé. Bostonu vznikla mezera v sestavě a Martin se o ni chce poprat. Každý hráč potřebuje čas, aby se adaptoval na jiný styl zámořského hokeje, Martin samozřejmě nemá garantováno, že hned naskočí do NHL, ale šanci určitě má,“ uvedl Spálenka.

Bakoš, kterému roční smlouva zaručuje příjem 700 000 dolarů, by se v Bostonu mohl v hlavním týmu potkat s krajanem Zdeno Chárou nebo českými útočníky Davidem Krejčím a Davidem Pastrňákem.