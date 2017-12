Martin Erat táhne Kometu a myslí na olympiádu. 'Je to obrovská motivace' přiznává

„Je to obrovská motivace. Myslím si, že pro hokejisty je olympiáda to největší. Jsem hrozně rád, že se o to mohu porvat. Hrálo to i roli při mém rozhodování, jestli pokračovat v kariéře,“ přiznává útočník brněnské Komety Martin Erat, který si na turnaji v Moskvě rozhodně řekl o nominaci na olympijské hry.

Bílí Tygři vezou dva body z Třince, zápas Sparty s Brnem vidělo 16 tisíc diváků Číst článek

Vysvětluje také, proč se v národním týmu neobjevil od pražského mistrovství v roce 2015. „Za prvé mám rodinu. Za druhé si myslím, že pro starší hráče už není taková motivace hrát na turnaji ve Finsku nebo ve Švédsku. Pro starší hráče je mistrovství světa, olympiáda. Ale na mistrovství světa jsem nejel, protože jsem byl po sezoně unavený.“

Kromě zlata z juniorského mistrovství světa získal Erat s národním týmem i olympijskou medaili. Bronzovou v roce 2006, a když bude v závěrečné nominaci, může v Jižní Koreji usilovat o další.

„Každý na to má jiný názor. Pro mě je motivací olympiáda. Jestli na to kluk má, je jedno, jestli mu je dvaadvacet nebo čtyřicet. Myslím si, že ten, kdo týmu může pomoct, by tu měl být,“ říká hokejista Martin Erat.