Nečas pomohl asistencí k výhře nad Minnesotou. Český útočník nasbíral v sezoně už 68 bodů

Druhý nejproduktivnější Čech sezony NHL Nečas si vylepšil bilanci na 20+48 a je v kanadském bodování třináctý. Vítězný gól Colorada dal Jack Drury, jenž byl s Nečasem na konci ledna součástí výměny z Caroliny.

