Hned jsem věděl, že chci přijet a jsem tu rád, říká Nečas o mistrovství. Proti Norsku už nastoupí

Čeští hokejisté mají za sebou úspěšný vstup do mistrovství světa. Na úvod porazili Švýcarsko 5:4 v prodloužení a přesto, že se na start šampionátu hodně těšili, volným dnem rozhodně nepohrdnou.

„Je dobře, že je volný den. Kluci můžou potrénovat. Třeba Neči, pokud mu už přišla výstroj,“ okomentoval sobotní volno Matěj Stránský.

To ještě nevěděl, že Nečimu, tedy Martinu Nečasovi konečně zatoulaná výstroj do Herningu dorazila a tak se hned večer vydal v doprovodu kustoda na led tréninkové haly. Tu si vyzkoušel útočník Colorada vůbec poprvé a to přesto, že v Herningu už jednou hrál.

„Byl jsem tam na jeden zápas na čtvrtfinále. Úplně to tady ale neznám,“ přiznává Martin Nečas. V roce 2018 přijel s národním týmem na čtvrtfinále se Spojenými státy, které prohráli Češi 2:3 a Martin Nečas v něm dával gól.

„Rok 2018, moje první mistrovství. To mi bylo 19 let, byl jsem ještě mladý. Neříkám, že teď nejsem, ale tohle bylo sedm let zpátky. Pro mě to je vzpomínka na první mistrovství, v tom to bylo fajn,“ vzpomíná český útočník.

Možná i proto je Martin Nečas v Dánsku znovu. Má přitom za sebou náročnou sezonu s přesunem mezi Carolinou a Coloradem, která byla pro českého útočníka zatím nejúspěšnější v kariéře v NHL, ale taky mu přinesla nějaké zdravotní šrámy.

„Po play-off je člověk vždycky dotlučený, malá zranění tu jsou. Ale nic závažného, co by mě mělo zastavit. Hned po vypadnutí Colorada jsem věděl, že chci přijet a jsem rád, že jsem tady,“ dodává.

A v Herningu není jen Martin Nečas , ale se zpožděním i jeho výstroj a tak mohou trenéři přemýšlet, kam jednu z hvězd šampionátu zařadit do sestavy. Nabízí se i možnost, že by mohl hrát na centru mezi Pastrňákem a Červenkou.

„Centra jsem hrál asi do nějakých mých dvaceti let, takže je to určitě možnost. Ještě se o tom s trenérem Rulíkem budeme bavit,“ nastiňuje Nečas.

Jasno budou mít nejpozději v neděli odpoledne. Večer od 20 hodina 20 minut by totiž měl Martin Nečas nastoupit k utkání proti Norsku.