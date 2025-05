Nečasův nejistý start proti Švýcarům. Jeho výstroj do Dánska stále nedorazila

Hokejista Martin Nečas proti Švýcarsku nejspíš hrát nebude. Do Dánska přiletěl na začátek mistrovství světa ze zámoří bez tašky s výstrojí.

„Poslali jsme Martina businessem a měl dvě hodiny na přestup v Londýně. Bohužel výstroj nepřišla. Pak jsme se snažili různě docílit toho, aby výstroj přišla třeba do Kodaně. Měli jsme nachystané auto, aby jsme pro ni rychle dojeli. Ani to ale aerolinky nezvládly a řekly, že výstroj přijede v průběhu dne do Herningu,“ uvedl pro Radiožurnál generální manažer českých hokejistů Jiří Šlégr. Zároveň dodal, že nyní celý tým čeká, kdy Nečasová výstroj dorazí a všichni věří, že to bude brzo.

Martin Nečas poprvé z dějiště MS: S opožděnou výstrojí nic neudělám. Vypadá to, že proti Švýcarsku hrát nebudu. #MensWorlds #narodnitym pic.twitter.com/53m2Aoq5Ni — Český hokej (@czehockey) May 9, 2025

„Kdyby dorazila dvě hodiny, možná i hodinu před zápasem, tak to není problém. Vypadá to ale, že se tak nestane. Spíš dneska budu zápas jen sledovat a podporovat kluky z tribuny. ten turnaj je dlouhý, takže tragédie to není, ale je to škoda,“ okomentoval situaci sám Martin Nečas.

Češi rozehrají mistrovství světa zápasem proti Švýcarsku. Náš přímý přenos začne v 16 hodin a 20 minut.