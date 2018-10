‚Snažím se užívat si to a ukázat to nejlepší.‘ Martina Nečase čeká v dresu Caroliny první sezona v NHL

Vstřelit puk do branky. To funguje na celém světě stejně. Pokud jste ale členem týmu, který vám nerozumí ani slovo, není to pro vás ani pro okolí úplně komfortní. Současní mladí hokejisté, kteří začínají kariéru v NHL, už nemívají problém s angličtinou. Platí to například o Martinu Nečasovi v šatně Caroliny, který je na tom v tomto směru lépe než kdysi Jaromír Jágr v Pittsburgu. Raleigh / USA, Praha 14:23 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas (na fotce spolu s bývalým trenérem hokejové reprezentace Josefem Jandačem) | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martina Nečase čeká nejspíš první sezona v NHL. Oproti svým českým předchůdcům má tu výhodu, že nepotřebuje na rozhovory překladatele

„Když jsem sem přišel, tak jsem neuměl anglicky a byl to velký problém,“ přiznal v dokumentu z devadesátých let Jaromír Jágr. Když si ho tehdy vybral Pittsburgh, měl překladatele.

Ten pak se slyšitelným českým přízvukem oznámil Jágrův sen hrát nejlepší ligu světa. Pravda, je to velmi těžké porovnávat s Martinem Nečasem.

Jágr se učil azbuku a ruštinu, ale přeci jen to působí sympaticky, když mladý Nečas sedí v šatně a s výrazem suveréna poslouchá angličtinu rodilého mluvčího.

„Nejsem ten typ člověka, co by byl nervózní. Možná jen v minulé sezoně před první zápasem. Snažím se užívat si to a ukázat to nejlepší,“ mluvil s reportéry v angličtině Martin Nečas.

Nervózní tak není ani před kamerou, kde musí mluvit anglicky. Navíc už je zase o rok dál, než tehdy Jágr. Nečas má za sebou loňský úvod sezony a další, drobné zkušenosti. Není jich mnoho, přesně jeden zápas, ale i to může pomoci.

„Už vím, jak to funguje tady v šatně. Je to pro mě o něco snazší. Chci teď hrát první zápas sezony před domácím publikem,“ doufá český hokejista.

Občas se ještě Nečasovi připlete do angličtiny české slovíčko, ale toho si reportéři v NHL nemají šanci všimnout. O Nečasových výkonech na se to ale jistě říct nedá.